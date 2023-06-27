En güzel Kurban Bayramı mesajları: 2023 Kurban Bayramı mesajlarında resimli ve uzun-kısa seçenekler! İşte sevdikleriniz için İyi Bayramlar mesajları

Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.



Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Kurban Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!



Kalpten kalbe sapasağlam köprülerle, temiz dua ve dileklerle tüm Müslüman âleminin Kurban Bayramı kutlu olsun.



En güzel günler sizin olsun. Yüzünüzde hep gülücük hayatınız da yüzünüz kadar güzel olsun. Kurban Bayramınız mutlu olsun….