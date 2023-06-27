En güzel Kurban Bayramı mesajları: 2023 Kurban Bayramı mesajlarında resimli ve uzun-kısa seçenekler! İşte sevdikleriniz için İyi Bayramlar mesajları

2023'ün ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı geldi çattı. Sevdiklerinden uzakta bayramı geçirenler bayram mesajları ile bir birlerini bu özel günde hatırlıyorlar. Uzaktaki dostları ve sosyal medya hesaplarındaki yakınları için bayram tebriği yapmak isteyen vatandaşlar, bu yıla özel en güzel Kurban Bayramı mesajlarına odaklandı. İşte Kurban Bayramı'nın anlamına ve önemine uygun en güzel 2023 bayram mesajı seçmeleri...

En güzel Kurban Bayramı mesajları: 2023 Kurban Bayramı mesajlarında resimli ve uzun-kısa seçenekler! İşte sevdikleriniz için İyi Bayramlar mesajları - 1

Bu Kurban Bayramı'ndan da her bayram ve özel günde olduğu gibi mesajlarını yollamak isteyen vatandaşlar, internette bayram mesajları aramasını yoğunlaştırdı. Bayram mesajları ile uzak oldukları yakınlarına, dostlarına bir bayram mesajıyla ulaşıp onları mutlu etmek hedefindeki kişiler, arefe gecesi itibariyle araştırmalarına hız verdi. Biz de en güzel bayram mesajlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 2023 Kurban Bayramı mesajlarında resimli ve uzun-kısa seçenekler...

TÜRKİYE HABERLERİ

En güzel Kurban Bayramı mesajları: 2023 Kurban Bayramı mesajlarında resimli ve uzun-kısa seçenekler! İşte sevdikleriniz için İyi Bayramlar mesajları - 2

2023 KURBAN BAYRAMI MESAJLARI (RESİMLİ BAYRAM MESAJLARI)

Bizi yaratan Allah’a şükürler olsun. Bütün müslümanlara hayırlı olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Rabbimiz AIIah, fikrimizi zikruIIah, kaIbimizin nuru ResuIIuIah, evveIimiz AIIah, ahirimiz AIIah, rehberimiz KeIamuIIah, Rabb’imiz hayırIara ihsan et bu Kurban Bayramımızı inşallah.

Adaletin terazisi, varlığın yaratıcısı, merhametin tek göstergesi olan Yüce Yaratan Allah(c.c.), hayırlı dualarda bulunan müminlerinin dualarını kabul eder. Bu Kurban bayramında dualarımız Yüce Allah’a. Mübarek Kurban Bayramınız hayırlara vesile olur inşallah.

En güzel Kurban Bayramı mesajları: 2023 Kurban Bayramı mesajlarında resimli ve uzun-kısa seçenekler! İşte sevdikleriniz için İyi Bayramlar mesajları - 3

Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.

Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Kurban Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!

Kalpten kalbe sapasağlam köprülerle, temiz dua ve dileklerle tüm Müslüman âleminin Kurban Bayramı kutlu olsun.

En güzel günler sizin olsun. Yüzünüzde hep gülücük hayatınız da yüzünüz kadar güzel olsun. Kurban Bayramınız mutlu olsun….

En güzel Kurban Bayramı mesajları: 2023 Kurban Bayramı mesajlarında resimli ve uzun-kısa seçenekler! İşte sevdikleriniz için İyi Bayramlar mesajları - 4


Sevginin kutsallığını ön plana çıkaran bu bayram huzur, sağlık ve mutluluk getirsin.

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramın mübarek olsun!

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, Kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, bayramınız kutlu olsun.

Sana gelen her iyilik Allah'tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekânın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu Kurban Bayramın mübarek olsun.

En güzel Kurban Bayramı mesajları: 2023 Kurban Bayramı mesajlarında resimli ve uzun-kısa seçenekler! İşte sevdikleriniz için İyi Bayramlar mesajları - 5

Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle Kurban Bayramı'nı kutluyorum...

Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüz de hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Kurban Bayramı’nız kutlu olsun.

Küslerin barıştığı bu bayramda mutluluk hep sizinle olsun. İyi bayramlar.

Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutlar; küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dilerim.

En güzel Kurban Bayramı mesajları: 2023 Kurban Bayramı mesajlarında resimli ve uzun-kısa seçenekler! İşte sevdikleriniz için İyi Bayramlar mesajları - 6

En güzel Anıları birlikte paylaşmak dileği ile en güzel hatıraları bu bayramda tazelemek dileği ile mübarek Kurban Bayramı'nı kutlarım...

Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!

Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Kurban Bayramınız mübarek olsun.

En güzel Kurban Bayramı mesajları: 2023 Kurban Bayramı mesajlarında resimli ve uzun-kısa seçenekler! İşte sevdikleriniz için İyi Bayramlar mesajları - 7

Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle Kurban Bayramı'nı kutluyorum...

Bugün dualarınızı her zamankinden daha çok yapın, koruyucu meleklerini avuçlarınızın içine çiçekler döksün, kalplerinize bedeninize ilham versin. Bayramları en hayırlı şekilde geçirmeyi nasip etsin bizlere. Kurban bayramınızı kutlarım.

Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Kurban Bayramı geldi, hoş geldin. Mübarek bayram ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.

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