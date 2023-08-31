En son Çeşme’de görülen Veli’den 47 gündür haber yok

Veli Eren Atay, 47 gün önce İzmir’de kayboldu. En son Çeşme’de görülenen Veli için, anne ve babası şehrin çeşitli yerlerine afişler yapıştırmaya başladı. Aile, Veli’yi görenlerden yardım bekliyor.

En son Çeşme’de görülen Veli’den 47 gündür haber yok - 1

İzmir’de yaşayan Mehmet Atay ve Ebru Atay çiftinin çocukları Veli Eren Atay, 15 Temmuz günü öğle saatlerinde arkadaşlarıyla buluşmak için Karşıyaka’daki evinden çıkıp Çeşme’ye gitti.

Atay, aynı günün akşamı arkadaşlarıyla Alaçatı’daki eğlence kulübüne geçti.

Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarına göre, saat 02.30 sıralarında Atay’ın birlikte eğlenmeye geldiği 4 arkadaşı mekandan ayrıldı.

Veli Eren Atay ise mekandan saat 04.00 sıralarında çıktı ve bir daha haber alınamadı.

TÜRKİYE HABERLERİ

En son Çeşme’de görülen Veli’den 47 gündür haber yok - 2

En son annesiyle 16 Temmuz saat 01.00'de telefonda görüşen Veli Eren Atay'ın, kendisini merak etmemelerini, Çeşme'de çok eğlendiklerini söylediği öğrenildi.

En son Çeşme’de görülen Veli’den 47 gündür haber yok - 3

SOKAK SOKAK GEZİP AFİŞ YAPIŞTIRIYORLAR

Veli Eren’in bulunması için fotoğrafı ve cep telefonu numarasının bulunduğu 'kayıp' afişleri bastıran ailesi, sokak sokak gezip, duvar ve direklere yapıştırarak aramaya başladı. “16 Temmuz’da Çeşme Alaçatı'da görülen evladımız Veli Eren Atay bugüne kadar kayıp. Lütfen bilgisi olan, gören emniyete haber versin.” yazılı afişler, İzmir'de şehrin işlek noktalarına yapıştırıldı.

En son Çeşme’de görülen Veli’den 47 gündür haber yok - 4

Çevredekilere de Veli Eren’in resmini gösterip, oğlunu gören olup, olmadığını da sorduklarını belirten Mehmet Atay, şunları söyledi:

“Günler geçti hala arıyoruz. Başta Çeşme olmak üzere insanların yoğun olarak gezip, dolaştığı yerlere oğlumun 'kayıp' afişlerini asıyoruz. Belki gören olur bizim için bir avantaja dönüşür diye düşünüyoruz. Halkımızdan yardım istiyoruz. Çok zor durumdayız. Aile olarak çok kötü haldeyiz. Oğlumuzu çok özledik. Gören vatandaşlarımız ne olur haber versin. En kısa zamanda güzel haberi bekliyoruz. Halkımızdan yardım istiyoruz. Ne olur bilen, gören varsa haber versin. Herkesten Allah razı olsun. Allah bize yardım etsin.”

En son Çeşme’de görülen Veli’den 47 gündür haber yok - 5
En son Çeşme’de görülen Veli’den 47 gündür haber yok - 6
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