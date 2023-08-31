En son Çeşme’de görülen Veli’den 47 gündür haber yok

Çevredekilere de Veli Eren’in resmini gösterip, oğlunu gören olup, olmadığını da sorduklarını belirten Mehmet Atay, şunları söyledi:

“Günler geçti hala arıyoruz. Başta Çeşme olmak üzere insanların yoğun olarak gezip, dolaştığı yerlere oğlumun 'kayıp' afişlerini asıyoruz. Belki gören olur bizim için bir avantaja dönüşür diye düşünüyoruz. Halkımızdan yardım istiyoruz. Çok zor durumdayız. Aile olarak çok kötü haldeyiz. Oğlumuzu çok özledik. Gören vatandaşlarımız ne olur haber versin. En kısa zamanda güzel haberi bekliyoruz. Halkımızdan yardım istiyoruz. Ne olur bilen, gören varsa haber versin. Herkesten Allah razı olsun. Allah bize yardım etsin.”