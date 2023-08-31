En son Çeşme’de görülen Veli’den 47 gündür haber yok
Veli Eren Atay, 47 gün önce İzmir’de kayboldu. En son Çeşme’de görülenen Veli için, anne ve babası şehrin çeşitli yerlerine afişler yapıştırmaya başladı. Aile, Veli’yi görenlerden yardım bekliyor.
İzmir’de yaşayan Mehmet Atay ve Ebru Atay çiftinin çocukları Veli Eren Atay, 15 Temmuz günü öğle saatlerinde arkadaşlarıyla buluşmak için Karşıyaka’daki evinden çıkıp Çeşme’ye gitti.
Atay, aynı günün akşamı arkadaşlarıyla Alaçatı’daki eğlence kulübüne geçti.
Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarına göre, saat 02.30 sıralarında Atay’ın birlikte eğlenmeye geldiği 4 arkadaşı mekandan ayrıldı.
Veli Eren Atay ise mekandan saat 04.00 sıralarında çıktı ve bir daha haber alınamadı.