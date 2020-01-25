Enkaz altından telefon edip yerini söyledi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) depremin ardından harekete geçti, Türkiye'nin birçok bölgesinden çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. AFAD öncülüğünde yürütülen kurtarma çalışmalarında Elazığ'ın Gezin ilçesinde hamile bir kadın 12 saat aradan sonra enkaz altından çıkarıldı. Aynı enkazdan daha önce iki kişi daha çıkarılmıştı.
Mustafa Paşa Mahallesi'nden de iyi haber geldi. Enkaz altında kalan Gülsüm İnce, Gülsüm İnce, yakınlarını cep telefonuyla arayarak, enkaz altındaki yerini söyledi.
Arama çalışmalarını izleyen yakınlarının verdiği bilgiler ışığında, AFAD çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı.
Gülsüm İnce, depremden yaklaşık 13 saat sonra elinde cep telefonuyla enkaz altından çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.
Mahallede 14 saatin ardından bir kadın daha enkaz altından kurtarıldı.
Elazığ şehir merkezinde 3 bina enkazında arama kurtarma çalışmasının devam ettiği bildirildi.
Sürsürü Mahallesi Halaylı Sokak No:9 bulunan 28 daireli 4 katlı bina da çöktü. Binadan ilk aşamada arama kurtarma ekipleri 14 yaralıyı çıkararak hastaneye ulaştırdı.
Arama kurtarma ekipleri Dilek Apartmanında yaptığı çalışmada enkaz altında 12 yaşındaki bir çocuğa ulaştı. Kapının üzerine düşmesi sonucu enkazda sıkıştığı belirlenen çocuk ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Depremden 5 saat sonra çıkarılan yaralı çocuk ambulansla Fırat Üniversitesi hastanesine kaldırıldı.