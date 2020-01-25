Enkaz altından telefon edip yerini söyledi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) depremin ardından harekete geçti, Türkiye'nin birçok bölgesinden çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. AFAD öncülüğünde yürütülen kurtarma çalışmalarında Elazığ'ın Gezin ilçesinde hamile bir kadın 12 saat aradan sonra enkaz altından çıkarıldı. Aynı enkazdan daha önce iki kişi daha çıkarılmıştı.

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