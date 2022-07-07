Erfelek Tatlıca Şelaleleri ziyarete açıldı

Haberler - DHA 07.07.2022 - 19:01 | Son Güncelleme : 18.07.2022 - 11:37
Erfelek ilçesinde yaşayan Ferdi Poyraz Aslan, kendi arazisinden geçirildiğini iddia edip 'Erfelek Tatlıca Şelaleleri'ne giden yolu kepçeyle toprak döktürüp araç ulaşımına kapatmıştı. Şelalenin yolu yeniden açıldı.
Bölgenin önemli turizm yerlerinden olan ve yılda yaklaşık 400 bin ziyaretçiyi ağırlayan şelaleye gidenlerden bazısı yoldaki toprak yığını nedeniyle araçlarıyla geri dönmek durumunda kalmış, bazıları da 8 kilometre yol katedip ulaşmıştı.
Alternatif yoldan şelaleye araçlarla gidildiğini fark eden Aslan, o yolu da dedesine ait olduğunu iddia edip toprak dökerek araç ulaşımına kapatmıştı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2011 yılında tabiat parkı ilan edilen 70 hektarlık alana sahip Erfelek Tatlıca Şelaleleri, çevre iller arasında bölgenin en fazla ziyaretçi ağırlayan alanları arasında yer alıyor. İrili ufaklı 28 şelaleden oluşan alanı özellikle ilkbahar ve yaz döneminde yerli ve yabancı turistler ziyaret ediyor. Kente gelen fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çeken şelaleler, yılda ortalama 400 bini aşkın yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.