Erzincan'da dev turna balığı yakalandı: 70 kilogram ağırlığında ve 1 metre 64 santim boyunda

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde ava çıkan balıkçılar, 70 kilogram ağırlığında ve 1 metre 64 santim boyunda dev turna balığı yakaladı. Yakalanan turna balığın kilosu 50 liradan satışa sunuldu.

Haberler - İHA 06.01.2022 - 07:29

Erzincan'da dev turna balığı yakalandı: 70 kilogram ağırlığında ve 1 metre 64 santim boyunda - 1

'a 151 kilometre uzaklıktaki Kemaliye ilçesinden geçen Fırat Nehri'nde amatör balıkçılar tarafından serpmeyle yakalanan dev turna balığı görenleri şaşırttı.

Erzincan'da dev turna balığı yakalandı: 70 kilogram ağırlığında ve 1 metre 64 santim boyunda - 2

Yaklaşık iki saat süren mücadelenin ardından sudan çıkartılan balık pazarda satışa sunuldu.

Erzincan'da dev turna balığı yakalandı: 70 kilogram ağırlığında ve 1 metre 64 santim boyunda - 3

Görenlerin ilgisini çeken dev turna balığıyla bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erzincan'da dev turna balığı yakalandı: 70 kilogram ağırlığında ve 1 metre 64 santim boyunda - 4

KİLOSU 50 LİRADAN SATIŞTA

Kemaliye’deki balıkçılardan alıp Erzincan merkezde dev turnayı satışa sunan Sinan Atasever, “Bu sene şuana kadar yakalanan en büyük balık bu oldu. Erzincan’ın Kemaliye ilçesinden geçen Fırat nehrinde, Elazığ- Tunceli arasındaki Keban barajında bu büyüklükte balıklar zaman zaman yakalanıyor. Bu turna balığı 70 kilo ağırlığında. Kilosunu 50 liradan satışa sunduk” dedi.

Erzincan'da dev turna balığı yakalandı: 70 kilogram ağırlığında ve 1 metre 64 santim boyunda - 5
Erzincan'da dev turna balığı yakalandı: 70 kilogram ağırlığında ve 1 metre 64 santim boyunda - 6
Erzincan'da dev turna balığı yakalandı: 70 kilogram ağırlığında ve 1 metre 64 santim boyunda - 7
Erzincan'da dev turna balığı yakalandı: 70 kilogram ağırlığında ve 1 metre 64 santim boyunda - 8
Erzincan'da dev turna balığı yakalandı: 70 kilogram ağırlığında ve 1 metre 64 santim boyunda - 9

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