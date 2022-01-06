Erzincan'da dev turna balığı yakalandı: 70 kilogram ağırlığında ve 1 metre 64 santim boyunda

KİLOSU 50 LİRADAN SATIŞTA

Kemaliye’deki balıkçılardan alıp Erzincan merkezde dev turnayı satışa sunan Sinan Atasever, “Bu sene şuana kadar yakalanan en büyük balık bu oldu. Erzincan’ın Kemaliye ilçesinden geçen Fırat nehrinde, Elazığ- Tunceli arasındaki Keban barajında bu büyüklükte balıklar zaman zaman yakalanıyor. Bu turna balığı 70 kilo ağırlığında. Kilosunu 50 liradan satışa sunduk” dedi.