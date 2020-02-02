Erzurum Palandöken'de 'kornişli' kayak

Erzurum'da çocuklar Palandöken 'e yürüyerek çıkıp korniş ya da PVC'lerle kaymaya çalışıyorlar.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Erzurum'da kayak malzemesi alma imkanı olmayan çocuklar, kaymak için ilginç yöntemler kullanıyor.

Merkez Palandöken ilçesinin Küme Evler Semti'nde oturan bir grup çocuk, ayakkabılarının altına koydukları korniş ya da PVC'lerle kayağın keyfini çıkarıyor.