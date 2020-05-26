Erzurum'a tarihte ilk kez ekilen lavanta tarlaları sel suları altında

Tarladaki 20 bin liralık lavanta ise sel sularına karıştı.

2 KONTEYNER, SU POMPALARI VE JENERATÖRLER SELE KAPILDI Oluşan selde mahalle içerisinde devam eden HES projesini yapan firmaya ait 2 konteyner, su pompaları ve jeneratörler sele kapılarak gitti.