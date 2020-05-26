Erzurum'a tarihte ilk kez ekilen lavanta tarlaları sel suları altında

Erzurum'da etkili olan sağanak yağmur sonrası tarihte ilk kez Olur ilçesine ekilen 20 bin liralık 10 bin adet lavanta sel suları altında kaldı.

İHA 26.05.2020 - 12:06 | Son Güncelleme : 26.05.2020 - 12:16

20 BİN LİRALIK 10 BİN LAVANTA SELE KARIŞTI

Son günlerde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Erzurum’un Olur İlçesi Ormanağzı Mahallesi'nde 10 hektar alana dikilen 10 bin adet lavanta sel suları altında kaldı.
Tarladaki 20 bin liralık lavanta ise sel sularına karıştı.

2 KONTEYNER, SU POMPALARI VE JENERATÖRLER SELE KAPILDI

Oluşan selde mahalle içerisinde devam eden HES projesini yapan firmaya ait 2 konteyner, su pompaları ve jeneratörler sele kapılarak gitti.

MAHALLEDEKİ KÖPRÜ DE YIKILDI

Öte yandan mahalledeki köprü de sel sularına dayanamayarak yıkıldı.
Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan zarar gören mahalleleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER