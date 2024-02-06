Erzurum’da Rus sevgilisini öldüren Suriyeliye ağırlaştırılmış müebbet istemi

KAZA OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Sanık Mohammad Nizar Arnabeh, savcılıktaki ifadesinde, olayın kaza ile gerçekleştiğini, Anastasia’nın yaralandığını görmediğini, eğer görmüş olsaydı yardım edeceğini, tartışma sonrası sinirlendiği için evden çıkıp yaklaşık 2,5 saat yürüdüğünü, eve geri döndüğünde Anastasia'nın düşme sonucunda yaralandığını gördüğünü ve komşulardan yardım isteğini söyledi.

“EN ÜST SINIRDAN CEZA TALEP EDİYORUZ”

Anastasia Emelianova’nın ailesinin avukatlığını üstlenen İstanbul Barosu’na kayıtlı Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği gönüllü avukatlarından Begüm Osma, iddianameye ilişkin görüşlerini paylaştı.

Osma, “Anastasia, kadın hakları konusunda çalışmalar yürüten bir kadın. Anastasia'nın arkadaşları sanığın yurt dışına yerleşmek için Anastasia ile görüştüğünü, onu bu anlamda kullandığını da söylüyor. Aralarında bu nedenle mi bir tartışma çıktı bilmiyoruz. Cinayetin bir intikam alma saikiyle, hırsla işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde de duruyoruz. Ortada canavarca hisle işlenmiş bir cinayet var. Bu yargılama aşamasında ortaya çıkacaktır. En üst sınırdan, indirim almadan cezalandırılmasını talep ediyoruz.” diye konuştu.