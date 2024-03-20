Esenler Belediyesi hangi partide? Esenler Belediye başkanı kimdir? Esenler Belediye başkan adayları
Esenler Belediyesi hangi partide? Esenler Belediye Başkanı kimdir? Esenler Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Esenler Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Esenler Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Esenler yerel seçim sonuçları..
ESENLER BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Esenler Belediyesini 161.029 alınan oy ve %65.48 oy oranı ile AK Parti adayı Mehmet Tevfik Göksu kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%65.48
- İyi Parti%17.32
- HDP%8.84
- Saadet Partisi%4.45
- MUSTAFA KAPLAN%1.35
- DSP%0.95
- Diğer%1.61