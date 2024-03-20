Esenler Belediyesi hangi partide? Esenler Belediye başkanı kimdir? Esenler Belediye başkan adayları

ESENLER BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Esenler Belediyesi Başkanı Mehmet Tevfik Göksu Kimdir?



1966’da Adıyaman’ın Doğu ile Batı arasında köprü olan yeşil ve güzel ilçesi Gölbaşı’nda doğdu. İstanbul Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi’nde ortaöğrenime devam etti ve 1985 yılında mezun oldu. Üniversitede ise Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü’nü kazanıp 1990 yılında mezun oldu. 2019 yılından bu yana İBB AK Parti Grup Başkan Vekilliği ve 2009 yılı itibariyle Esenler Belediye Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Bildiği diller İngilizce ve Arapça’dır. Evli ve 4 çocuk babasıdır.