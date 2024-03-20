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Esenler Belediyesi hangi partide? Esenler Belediye başkanı kimdir? Esenler Belediye başkan adayları

Esenler Belediyesi hangi partide? Esenler Belediye Başkanı kimdir? Esenler Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Esenler Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Esenler Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Esenler yerel seçim sonuçları..

Esenler Belediyesi hangi partide? Esenler Belediye başkanı kimdir? Esenler Belediye başkan adayları - 1

ESENLER BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Esenler Belediyesini 161.029 alınan oy ve %65.48 oy oranı ile AK Parti adayı Mehmet Tevfik Göksu kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%65.48
  • İyi Parti%17.32
  • HDP%8.84
  • Saadet Partisi%4.45
  • MUSTAFA KAPLAN%1.35
  • DSP%0.95
  • Diğer%1.61

TÜRKİYE HABERLERİ

Esenler Belediyesi hangi partide? Esenler Belediye başkanı kimdir? Esenler Belediye başkan adayları - 2

ESENLER BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Esenler Belediyesi Başkanı Mehmet Tevfik Göksu Kimdir?

1966’da Adıyaman’ın Doğu ile Batı arasında köprü olan yeşil ve güzel ilçesi Gölbaşı’nda doğdu. İstanbul Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi’nde ortaöğrenime devam etti ve 1985 yılında mezun oldu. Üniversitede ise Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü’nü kazanıp 1990 yılında mezun oldu. 2019 yılından bu yana İBB AK Parti Grup Başkan Vekilliği ve 2009 yılı itibariyle Esenler Belediye Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Bildiği diller İngilizce ve Arapça’dır. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Esenler Belediyesi hangi partide? Esenler Belediye başkanı kimdir? Esenler Belediye başkan adayları - 3

ESENLER BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ABDULLAH KÜÇÜKOĞLUU
  • TKU CANER ÇAYKARA
  • YÜKSEL TÜMTÜRK
  • ÇİĞDEM ERİŞ
  • MUSTAFA GÜRAN
  • NİHAL YÜZÜAK
  • MUSTAFA DEMİRCİ
  • NURHAYAT KESER
  • İSMAİL ASLAN
  • UMUT BASMACI
  • TUNCAY URTEKİN
  • UĞUR ÇAM
  • SADAM ERGÜN
  • İZZETTİN SEVİM
  • SACİT TÜRKKAN
  • SERDAL URAL
  • ALİ FUAT UYANIK
  • MUHAMMED SİNAN BAYKİZ
  • YEŞİM DEMİRCAN LAÇIN
  • ERKAN UZUN
  • ENDER ESİNER
  • İSA ALTUN
Esenler Belediyesi hangi partide? Esenler Belediye başkanı kimdir? Esenler Belediye başkan adayları - 4

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Maltepe Seçim Sonuçları
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