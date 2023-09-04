Esenler’de sokağı savaş alanına çeviren kavga | Otomobilini taşlayıp, dövdüler

İstanbul’un Esenler ilçesinde sokakta karşılaşan husumetli iki kişi arasında kavga çıktı. Kavga edenlerden birinin durumu anlattığı arkadaşları olay yerine gelince, kavga büyüdü. Kavgadan kaçmaya çalışan bir kişinin otomobili taşlandı. Gruptakiler, otomobile binen kişiyi indirip dövdükten sonra kaçtı.

Esenler’de sokağı savaş alanına çeviren kavga | Otomobilini taşlayıp, dövdüler - 1

Esenler’e bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde Cuma gecesi, aralarında husumet bulunan iki kişi tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taraflardan biri cep telefonuyla arkadaşlarını arayarak durumu anlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Esenler’de sokağı savaş alanına çeviren kavga | Otomobilini taşlayıp, dövdüler - 2

Olay yerine gelen grup, arkadaşlarının kavga ettiği kişi tam otomobiliyle kaçacağı sırada, otomobilin önünü kesti.

Önce otomobile taş attılar, ardından tekmelediler.

Esenler’de sokağı savaş alanına çeviren kavga | Otomobilini taşlayıp, dövdüler - 3

Otomobildeki kişiyi ise indirip darben grup, olay yerinden uzaklaştı.

Esenler’de sokağı savaş alanına çeviren kavga | Otomobilini taşlayıp, dövdüler - 4

Olayı anlatan bir mahalle sakini, kavga eden tarafları tanımadığını belirterek, “Araçtakiler önce birini dövdüler, tam kaçıyorlardı önünü kestiler. Araca taş attılar.” dedi.

Esenler’de sokağı savaş alanına çeviren kavga | Otomobilini taşlayıp, dövdüler - 5
DAHA FAZLA GÖSTER