Esenler’de sokağı savaş alanına çeviren kavga | Otomobilini taşlayıp, dövdüler
İstanbul’un Esenler ilçesinde sokakta karşılaşan husumetli iki kişi arasında kavga çıktı. Kavga edenlerden birinin durumu anlattığı arkadaşları olay yerine gelince, kavga büyüdü. Kavgadan kaçmaya çalışan bir kişinin otomobili taşlandı. Gruptakiler, otomobile binen kişiyi indirip dövdükten sonra kaçtı.
Esenler’e bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde Cuma gecesi, aralarında husumet bulunan iki kişi tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Taraflardan biri cep telefonuyla arkadaşlarını arayarak durumu anlattı.