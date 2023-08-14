Eski büyükelçinin evinde hırsızlık | Kızı ve damadı, duvardaki tabloyu sahtesiyle değiştirip satmak istedi
Eski büyükelçi Mehmet Orhan Aka’nın evindeki tablo, kızı ve damadı tarafından sahtesiyle değiştirilerek çalındı. Hırsızlığı gerçekleştiren Aka’nın kızı ve damadı, orijinal tabloyu antikacıya vererek müzayedede satmaya çalıştı. Çalıntı tablonun satılmak istendiği ihbarını alan emniyet güçleri, Aka’nın kızını gözaltına alarak tabloyu sahibine teslim etti.
Türkiye’nin eski Suriye Büyükelçisi Mehmet Orhan Aka’nın ressam Burhan Doğançay’a resmettirdiği 500 bin lira değerindeki tablo, sahtesiyle değiştirilerek çalındı.