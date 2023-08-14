Eski büyükelçinin evinde hırsızlık | Kızı ve damadı, duvardaki tabloyu sahtesiyle değiştirip satmak istedi

Antikacıya giden ekipler, tablonun çalıntı olduğunu belirterek satıştan kaldırılmasını söyledi.

Devam eden çalışmalarda tablonun satışı için antikacıya gelen Pınar Ç. polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyete götürülerek ifadesi alınan Pınar Ç. tabloyu babasının kendisine hediye olarak verdiğini kendisinin de tabloyu satmak için buraya getirdiğini söylediği öğrenildi.