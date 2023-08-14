Eski büyükelçinin evinde hırsızlık | Kızı ve damadı, duvardaki tabloyu sahtesiyle değiştirip satmak istedi

Eski büyükelçi Mehmet Orhan Aka’nın evindeki tablo, kızı ve damadı tarafından sahtesiyle değiştirilerek çalındı. Hırsızlığı gerçekleştiren Aka’nın kızı ve damadı, orijinal tabloyu antikacıya vererek müzayedede satmaya çalıştı. Çalıntı tablonun satılmak istendiği ihbarını alan emniyet güçleri, Aka’nın kızını gözaltına alarak tabloyu sahibine teslim etti.

Eski büyükelçinin evinde hırsızlık | Kızı ve damadı, duvardaki tabloyu sahtesiyle değiştirip satmak istedi - 1

Türkiye’nin eski Suriye Büyükelçisi Mehmet Orhan Aka’nın ressam Burhan Doğançay’a resmettirdiği 500 bin lira değerindeki tablo, sahtesiyle değiştirilerek çalındı.

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Eski büyükelçinin evinde hırsızlık | Kızı ve damadı, duvardaki tabloyu sahtesiyle değiştirip satmak istedi - 2

Evin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Aka, tablonun evine gelen kızı Pınar Ç. ve davadı Ersin Ç. tarafından çalındığını gördü.

Eski büyükelçinin evinde hırsızlık | Kızı ve damadı, duvardaki tabloyu sahtesiyle değiştirip satmak istedi - 3

Büyükelçi bunun üzerine avukatı aracığılıyla güvenlik kamera görüntüleri ile birlikte savcılığa giderek kızı ve damadından şikayetçi oldu.

Eski büyükelçinin evinde hırsızlık | Kızı ve damadı, duvardaki tabloyu sahtesiyle değiştirip satmak istedi - 4

Pınar Ç. ve Ersin Ç. tabloyu Cihangir’de bulunan bir antikacıya götürerek, müzayedede satmak istediklerini söyledi.

Eski büyükelçinin evinde hırsızlık | Kızı ve damadı, duvardaki tabloyu sahtesiyle değiştirip satmak istedi - 5

Antikacı da tabloyu alarak sosyal medya hesabında paylaştı. Ancak sosyal medyaya konulan tablonun Aka’nın avukatı tarafından çalıntı olarak arandığının ihbarı üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri harekete geçti.

Eski büyükelçinin evinde hırsızlık | Kızı ve damadı, duvardaki tabloyu sahtesiyle değiştirip satmak istedi - 6

Antikacıya giden ekipler, tablonun çalıntı olduğunu belirterek satıştan kaldırılmasını söyledi.

Devam eden çalışmalarda tablonun satışı için antikacıya gelen Pınar Ç. polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyete götürülerek ifadesi alınan Pınar Ç. tabloyu babasının kendisine hediye olarak verdiğini kendisinin de tabloyu satmak için buraya getirdiğini söylediği öğrenildi.

Eski büyükelçinin evinde hırsızlık | Kızı ve damadı, duvardaki tabloyu sahtesiyle değiştirip satmak istedi - 7

Emniyette işlemleri tamamlanarak “hırsızlık” suçundan adli işlemi yapılan Pınar Ç. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Firari damat Ersin Ç.’yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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