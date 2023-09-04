Eski muhtarın vurduğu ağabeyine 300’e yakın saçma isabet etti
Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi’nin eski muhtarı Tuncer Yıldırım, kredi ve miras meselesi nedeniyle tartışmalı olduğu ağabeyi Osman Yıldırım’a av tüfeğiyle ateş etti. Ağır yaralanan Yıldırım’ın vücuduna 300’e yakın saçma isabet etti.
Antalya’nın Serik ilçesinde Abdurrahmanlar Mahallesi’nin eski muhtarı Tuncer Yıldırım, ağabeyi Osman Yıldırım’ı av tüfeğiyle yaraladı.
Osman Yıldırım, vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Tuncer Yıldırım ise olay sonrası kaçtı.