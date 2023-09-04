Eski muhtarın vurduğu ağabeyine 300’e yakın saçma isabet etti

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi’nin eski muhtarı Tuncer Yıldırım, kredi ve miras meselesi nedeniyle tartışmalı olduğu ağabeyi Osman Yıldırım’a av tüfeğiyle ateş etti. Ağır yaralanan Yıldırım’ın vücuduna 300’e yakın saçma isabet etti.

Eski muhtarın vurduğu ağabeyine 300’e yakın saçma isabet etti - 1

Antalya’nın Serik ilçesinde Abdurrahmanlar Mahallesi’nin eski muhtarı Tuncer Yıldırım, ağabeyi Osman Yıldırım’ı av tüfeğiyle yaraladı.

Osman Yıldırım, vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Tuncer Yıldırım ise olay sonrası kaçtı.

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Eski muhtarın vurduğu ağabeyine 300’e yakın saçma isabet etti - 2

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı Yıldırım’ı, Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Eski muhtarın vurduğu ağabeyine 300’e yakın saçma isabet etti - 3

Yıldırım, tedavisinin ardından sevk edildiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alındı.

Jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alınan Tuncer Yıldırım ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Eski muhtarın vurduğu ağabeyine 300’e yakın saçma isabet etti - 4

Hastanede tedavisi süren Osman Yıldırım, 3’ü koldan, 1’i karın bölgesinden olmak üzere 4 ameliyat geçirdi.

Eski muhtarın vurduğu ağabeyine 300’e yakın saçma isabet etti - 5

Röntgen çekimlerinde, Yıldırım’ın vücudunun çeşitli yerlerinde 300’e yakın saçma olduğu tespit edildi. Saçmaların 30’unun riskli bölgelerde olduğu değerlendirildi.

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