Eskişehir’de gerçeği aratmayan tatbikat

Eskişehir'de AFAD koordinasyonunda, Türkiye'de ilk kez kapalı tünelde yanan hızlı trene yönelik yangın tatbikatı düzenlendi. Tatbikat 1 saatte tamamlanırken, yaşanan kurtarma sahneleri ise gerçeği aratmadı.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.06.2022 - 16:08 | Son Güncelleme : 18.06.2022 - 16:10

Eskişehir’de gerçeği aratmayan tatbikat - 1

Senaryo gereği, Ankara’dan 309 yolcuyla yola çıkarak 'e gelen hızlı trende tünel girdiğinde yangın çıktı.

Eskişehir’de gerçeği aratmayan tatbikat - 2

Senaryo gereği tren kazası ve yangında 11'i ağır çok sayıda kişi de yaralandı.

Eskişehir’de gerçeği aratmayan tatbikat - 3

İhbar üzerine harekete geçen polis, itfaiye, sağlık, AFAD ekiplerinin yanı sıra Odunpazarı Belediyesi Arama ve Kurtarma (OBAK), Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK), AKUT, İHH ve İz Derneği'nden 84 sivil toplum örgütü görevlisi olmak üzere toplam 21 müdahale aracıyla 249 personel kurtarma çalışmalarına müdahale etti.

Eskişehir’de gerçeği aratmayan tatbikat - 4

Öte yandan ekipler, Yükseköğretime Geçiş Sınavı nedeniyle öğrencilerin rahatsız olmamaları için siren sesi kullanmadı.

Eskişehir’de gerçeği aratmayan tatbikat - 5
Eskişehir’de gerçeği aratmayan tatbikat - 6
Eskişehir’de gerçeği aratmayan tatbikat - 7
Eskişehir’de gerçeği aratmayan tatbikat - 8
Eskişehir’de gerçeği aratmayan tatbikat - 9
Eskişehir’de gerçeği aratmayan tatbikat - 10
Eskişehir’de gerçeği aratmayan tatbikat - 11
Eskişehir’de gerçeği aratmayan tatbikat - 12
Eskişehir’de gerçeği aratmayan tatbikat - 13
Eskişehir’de gerçeği aratmayan tatbikat - 14
Eskişehir’de gerçeği aratmayan tatbikat - 15
Eskişehir’de gerçeği aratmayan tatbikat - 16
Eskişehir’de gerçeği aratmayan tatbikat - 17
Eskişehir’de gerçeği aratmayan tatbikat - 18
Eskişehir’de gerçeği aratmayan tatbikat - 19
Eskişehir’de gerçeği aratmayan tatbikat - 20
Eskişehir’de gerçeği aratmayan tatbikat - 21
Eskişehir’de gerçeği aratmayan tatbikat - 22

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