Eskişehir’de gerçeği aratmayan tatbikat

İhbar üzerine harekete geçen polis, itfaiye, sağlık, AFAD ekiplerinin yanı sıra Odunpazarı Belediyesi Arama ve Kurtarma (OBAK), Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK), AKUT, İHH ve İz Derneği'nden 84 sivil toplum örgütü görevlisi olmak üzere toplam 21 müdahale aracıyla 249 personel kurtarma çalışmalarına müdahale etti.