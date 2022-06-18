Eskişehir’de gerçeği aratmayan tatbikat

Haberler - Anadolu Ajansı 18.06.2022 - 16:08 | Son Güncelleme : 18.06.2022 - 16:10
Senaryo gereği, Ankara’dan 309 yolcuyla yola çıkarak Eskişehir'e gelen hızlı trende tünel girdiğinde yangın çıktı.
Senaryo gereği tren kazası ve yangında 11'i ağır çok sayıda kişi de yaralandı.
İhbar üzerine harekete geçen polis, itfaiye, sağlık, AFAD ekiplerinin yanı sıra Odunpazarı Belediyesi Arama ve Kurtarma (OBAK), Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK), AKUT, İHH ve İz Derneği'nden 84 sivil toplum örgütü görevlisi olmak üzere toplam 21 müdahale aracıyla 249 personel kurtarma çalışmalarına müdahale etti.
Öte yandan ekipler, Yükseköğretime Geçiş Sınavı nedeniyle öğrencilerin rahatsız olmamaları için siren sesi kullanmadı.