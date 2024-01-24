Eşyalarını kurtarmak için yanan barakaya giren işçi öldü

Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı barakada yangın çıktı. Yangın sırasında, alevlerin arasında kalan eşyalarını kurtarmak için içeri giren işçi Mehmet Sadık Deval, yaşamını yitirdi.

Eşyalarını kurtarmak için yanan barakaya giren işçi öldü - 1

Kocaeli’de çıkan baraka yangınında, eşyalarını kurtarmak için içeri giren işçi Mehmet Sadık Deval, yaşamını yitirdi.

Körfez ilçesine bağlı İlimtepe Mahallesi’nde bir toplu konut inşaat alanında işçilerin kaldığı barakada saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.

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Eşyalarını kurtarmak için yanan barakaya giren işçi öldü - 2

Elektrik kontağından çıktığı üzerinde durulan yangında, işçilerden Mehmet Sadık Deval, eşyalarını kurtarmak için içeri girdi.

Ancak Deval, barakada dumandan etkilenip bayıldı.
Eşyalarını kurtarmak için yanan barakaya giren işçi öldü - 3

Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürüp, Deval’ı çıkardı.

Hazır bekleyen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet Sadık Deval’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Eşyalarını kurtarmak için yanan barakaya giren işçi öldü - 4

3 çocuk babası Mehmet Sadık Deval’ın, Van’dan kardeşleriyle birlikte çalışmak için Kocaeli’ye geldiği öğrenildi.

Eşyalarını kurtarmak için yanan barakaya giren işçi öldü - 5

Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Eşyalarını kurtarmak için yanan barakaya giren işçi öldü - 6
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