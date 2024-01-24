Eşyalarını kurtarmak için yanan barakaya giren işçi öldü
Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı barakada yangın çıktı. Yangın sırasında, alevlerin arasında kalan eşyalarını kurtarmak için içeri giren işçi Mehmet Sadık Deval, yaşamını yitirdi.
Kocaeli’de çıkan baraka yangınında, eşyalarını kurtarmak için içeri giren işçi Mehmet Sadık Deval, yaşamını yitirdi.Körfez ilçesine bağlı İlimtepe Mahallesi’nde bir toplu konut inşaat alanında işçilerin kaldığı barakada saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.