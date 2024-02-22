Evlenme yaşı 22 yılın zirvesinde (Türkiye'de 2023 yılında kaç kişi evlendi, kaç kişi boşandı?)
Türkiye'de ilk evlenme yaşı 22 yılın zirvesine yükseldi. Ortalama ilk evlenme yaşı 2023 yılında erkeklerde 28,3, kadınlarda 25,7 oldu. Geçtiğimiz yıl evlenme ve boşanma hızı ise hafif düşüş gösterdi.
2023'TE KAÇ KİŞİ EVLENDİ?
Evlenen çiftlerin sayısı 2023 yılında 565 bin 435 oldu
Evlenen çiftlerin sayısı 2022 yılında 575 bin 891 iken 2023 yılında 565 bin 435 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2023 yılında binde 6,63 olarak gerçekleşti.
Kaba evlenme nedir? Kaba evlenme bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eder.