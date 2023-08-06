Evlilik kredisi ne zaman verilecek? Düğün yapacaklara faizsiz 150 bin TL kredi imkanı
Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi verileceği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilmişti. Erdoğan'ın seçim vaadi olarak açıkladığı faizsiz evlilik kredisi hakkında bilgiler son günlerde merak konusu oldu. Peki, evlilik kredisi ne zaman verilecek?
Faizsiz evlilik kredisi, yuva kurararak evlenecek binlerce çiftin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz mayıs ayında geride kalan seçim sürecinde vaat olarak sunulan evlilik kredisinin, ne zaman verileceği, başvuru şartları ve diğer ayrıntıları son günlerde yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, faizsiz 150 bin TL kredi imkanının ayrıntıları...