'Eyyam-ı Bahur' sıcakları kavuruyor (31 Temmuz hava durumu)

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum 33, Kars 30, Malatya 38 derece.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır 42, Gaziantep 40, Şanlıurfa 42 derece.