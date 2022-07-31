'Eyyam-ı Bahur' sıcakları kavuruyor (31 Temmuz hava durumu)

Haberler - ntv.com.tr 31.07.2022 - 08:40
Sıcaklıklar yüksek değerlerde olduğundan sıcak çarpması tehlikesi sürüyor.
İstanbul'da bugün sıcaklık, 33 derece civarında seyredecek. Ancak salı günü sıcaklıkta düşüş bekleniyor.
Ankara'da sıcaklık gölgede 35 dereceyi bulurken 37 derece olan İzmir'de rüzgarlar pazartesi ve salı günü oldukça şiddetlenecek.
Antalya'da nem artmaya devam ediyor. Bölgede hissedilen sıcaklık 40 dereceyi buluyor.
Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahurun, özellikle yurdun güney kesimlerinde etkisini gösteriyor.
Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bursa 34, Edirne 36, Kocaeli 22 derece.
EGE
Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Denizli 39, İzmir 32 Muğla 38 derece.
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Adana 36, Isparta 37, Hatay 32 derece.
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara 35, Eskişehir 34 derece, Konya 36 derece.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu 31, Düzce 34, Kastamonu 33 derece.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Trabzon 29, Samsun 30, Amasya 34 derece.
-Trabzon'da öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağış bekleniyor.
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum 33, Kars 30, Malatya 38 derece.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır 42, Gaziantep 40, Şanlıurfa 42 derece.