Ezgi Apartmanı davasında 14 saat süren duruşma: Dosya yeni bilirkişiye gönderilecek

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremin ilk saniyelerinde yıkılarak 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı ile ilgili pastane işletmecileri firari Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanenin tutuklu iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı’nın olası kastla kasten öldürme ve yaralama suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar, tutuklu fenni mesul Mehmet Tekin’in ve tutuksuz müteahhit Yakup Aktaş’ın bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 22,5 yıl hapis istemiyle yargılandığı Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 2’nci duruşması yapıldı.