F1 pilotu Berger'in çalınan Ferrari'si 28 yıl sonra bulundu

"ARAÇ 28 YILDIR KAYIPTI"

Soruşturmayı yürüten polis memuru Mike Pilbeam, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 350 bin sterlin değerindeki Ferrari, 28 yıldan fazla bir süredir kayıptı. Soruşturmalarımız çok titizdi ve dünyanın dört bir yanından yetkililerle temasa geçtik. Ulusal Suç Ajansı'nın (NCA) yanı sıra Ferrari ve uluslararası otomobil bayileri de dahil olmak üzere ortaklarımızla hızlı bir şekilde çalıştık. Bu iş birliği aracın geçmişini anlamamızda ve ülkeden çıkışını engellememizde etkili oldu." ifadelerini kullandı.