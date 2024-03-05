F1 pilotu Berger'in çalınan Ferrari'si 28 yıl sonra bulundu
İngiltere’de polis, eski Formula 1 yarış pilotu Gerhard Berger'in 1995 yılında İtalya’da çalınan Ferrari’sinin 28 yıl sonra bulunduğunu açıkladı. Araç, San Marino Grand Prix'sinin olduğu gün çalınmıştı.
Metropolitan Polis teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, Nisan 1995'te İtalya’nın Imola kentinde düzenlenen San Marino Grand Prix’sinin ardından iki Formula1 pilotunun Ferrari'lerinin çalındığı ancak Berger'in sahip olduğu kırmızı Ferrari F512M model lüks otomobilin, 28 yıl sonra bulunduğu belirtildi.