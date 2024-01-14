Fabrikada korkunç olay: Stajyer öğrenci Arda’nın kafası sac büküm makinesine sıkıştı
İstanbul Büyükçekmece’de staj gördüğü iş yerinde, kafası sac büküm makinesine sıkışan 14 yaşındaki Arda Tonbul, ağır yaralandı. Kafasının sıkıştığı yerde dakikalarca kurtarılmayı bekleyen Tonbul, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.
Büyükçekmece’de sac büküm makinesine kafası sıkışan çocuk, yaşam savaşı veriyor.
Mesleki Eğitim Merkezi’nde (MESEM), haftanın 1 günü okulda eğitim gören 14 yaşındaki Arda Tonbul, pratik eğitimi için haftanın diğer 4 gününde ise metal, demir ve çelik alanında faaliyet gösteren; Karaağaç Mahallesi İstanbul Caddesi’ndeki bir işletmede devam etti.