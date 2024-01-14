Fabrikada korkunç olay: Stajyer öğrenci Arda’nın kafası sac büküm makinesine sıkıştı

İstanbul Büyükçekmece’de staj gördüğü iş yerinde, kafası sac büküm makinesine sıkışan 14 yaşındaki Arda Tonbul, ağır yaralandı. Kafasının sıkıştığı yerde dakikalarca kurtarılmayı bekleyen Tonbul, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Fabrikada korkunç olay: Stajyer öğrenci Arda’nın kafası sac büküm makinesine sıkıştı - 1

Büyükçekmece’de sac büküm makinesine kafası sıkışan çocuk, yaşam savaşı veriyor.

Mesleki Eğitim Merkezi’nde (MESEM), haftanın 1 günü okulda eğitim gören 14 yaşındaki Arda Tonbul, pratik eğitimi için haftanın diğer 4 gününde ise metal, demir ve çelik alanında faaliyet gösteren; Karaağaç Mahallesi İstanbul Caddesi’ndeki bir işletmede devam etti. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Fabrikada korkunç olay: Stajyer öğrenci Arda’nın kafası sac büküm makinesine sıkıştı - 2

9 Ocak Salı günü öğle saatlerinde usta gözetiminde saç büküm makinesinde çalışan Tonbul, bir ara yalnız kalınca sac büküm makinesine bakarken, farkında olmadan ayağı makinenin çalıştırma pedalına çarptı.

Bir anda çalışan makine Arda Tonbul’un kafasını sıkıştırdı.
Fabrikada korkunç olay: Stajyer öğrenci Arda’nın kafası sac büküm makinesine sıkıştı - 3

Öğrencinin kafasını sıkıştırdığı, iddiaya göre 16 dakika sonra fark edildi.

İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı öğrenci, sağlık ekiplerinin ambulanstaki ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

Günlerdir yoğun bakımda hayat mücadelesi veren Tonbul'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Fabrikada korkunç olay: Stajyer öğrenci Arda’nın kafası sac büküm makinesine sıkıştı - 4

“25 DAKİKA KALP MASAJI YAPARAK HAYATA DÖNDÜRMÜŞLER”

Küçük çocuğun babası Raşit Tonbul, oğlunun 25 dakika kalp masajı yapılarak hayata döndürüldüğünü söyledi.

Fabrikada korkunç olay: Stajyer öğrenci Arda’nın kafası sac büküm makinesine sıkıştı - 5

“Kazada büyük ihmalkarlık olduğunu görüyoruz. Bu ihmalkarlığın da üzerine düşülmediğini, gizlendiğini görüyoruz.” diyen baba Tonbul, “4 gündür yoğun bakımda yatıyor, hala hayati tehlikesi var. Sabahtan gece yarılarına kadar bekliyoruz burada. Çocuğumun bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyorum.” diye konuştu.

DAHA FAZLA GÖSTER