Fabrikada korkunç olay: Stajyer öğrenci Arda’nın kafası sac büküm makinesine sıkıştı

“Kazada büyük ihmalkarlık olduğunu görüyoruz. Bu ihmalkarlığın da üzerine düşülmediğini, gizlendiğini görüyoruz.” diyen baba Tonbul, “4 gündür yoğun bakımda yatıyor, hala hayati tehlikesi var. Sabahtan gece yarılarına kadar bekliyoruz burada. Çocuğumun bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyorum.” diye konuştu.