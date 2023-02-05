Facianın üzerinden 3 yıl geçti | Van Bahçesaray'daki çığ felaketinde ölen 42 kişi anılıyor

Van’ın Bahçesaray ilçesinde üç yıl önce meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinde yaşanan acılar halen tazeliğini koruyor.
2020 yılında 4 şubat'ta Van-Bahçesaray karayolu Karabet Geçidi yakınlarına çığ düştü.
Arama kurtarma ekipleri bölgede çalışma yaparken, ertesi gün ikinci çığ felaketi yaşandı.
Olumsuz hava şartlarında günler süren çalışmalarda 42 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
O günlere tanık olan bölge halkının aklından yaşananlar hiç gitmedi.
Van Valiliği,, benzer felaketlerin yaşanma-ması için bölgede önlemleri sıkı tutuyor. Van-Bahçesaray karayolu risk durumunda kapatılıyor.
Karla mücadele ekipleri 7 gün 24 saat bölgede hazır bekletiliyor.
Bölgenin çığ haritasını çıkaran ekipler riskli bölgeleri halka bildiriyor.
AFAD ise biriken karın patlatma yöntemiyle düşürülmesi ve tehlikenin önüne önceden geçilmesi için yeni bir proje hazırladı.