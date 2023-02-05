Facianın üzerinden 3 yıl geçti | Van Bahçesaray'daki çığ felaketinde ölen 42 kişi anılıyor

Van'da 3 yıl önce 4-5 Şubat'ta peş peşe çığ felaketleri yaşandı. 11'i jandarma, 9'u güvenlik korucusu olmak üzere 42 kişi yaşamını yitirdi, 84 kişi yaralandı. Bölge halkının aklında yaşananlar ise hala tazeyken, bölgede benzer felaketler yaşanmasın diye sıkı önlemler alınıyor.

Facianın üzerinden 3 yıl geçti | Van Bahçesaray'daki çığ felaketinde ölen 42 kişi anılıyor - 1

Van’ın Bahçesaray ilçesinde üç yıl önce meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinde yaşanan acılar halen tazeliğini koruyor.

Facianın üzerinden 3 yıl geçti | Van Bahçesaray'daki çığ felaketinde ölen 42 kişi anılıyor - 2

2020 yılında 4 şubat'ta Van-Bahçesaray karayolu Karabet Geçidi yakınlarına çığ düştü.

Arama kurtarma ekipleri bölgede çalışma yaparken, ertesi gün ikinci çığ felaketi yaşandı.

Facianın üzerinden 3 yıl geçti | Van Bahçesaray'daki çığ felaketinde ölen 42 kişi anılıyor - 3

Olumsuz hava şartlarında günler süren çalışmalarda 42 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

O günlere tanık olan bölge halkının aklından yaşananlar hiç gitmedi.

Facianın üzerinden 3 yıl geçti | Van Bahçesaray'daki çığ felaketinde ölen 42 kişi anılıyor - 4

Van Valiliği,, benzer felaketlerin yaşanma-ması için bölgede önlemleri sıkı tutuyor. Van-Bahçesaray karayolu risk durumunda kapatılıyor.

Facianın üzerinden 3 yıl geçti | Van Bahçesaray'daki çığ felaketinde ölen 42 kişi anılıyor - 5

Karla mücadele ekipleri 7 gün 24 saat bölgede hazır bekletiliyor.

Facianın üzerinden 3 yıl geçti | Van Bahçesaray'daki çığ felaketinde ölen 42 kişi anılıyor - 6

Bölgenin çığ haritasını çıkaran ekipler riskli bölgeleri halka bildiriyor.

Facianın üzerinden 3 yıl geçti | Van Bahçesaray'daki çığ felaketinde ölen 42 kişi anılıyor - 7

AFAD ise biriken karın patlatma yöntemiyle düşürülmesi ve tehlikenin önüne önceden geçilmesi için yeni bir proje hazırladı.

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