Fatiha Suresi okunuşu: Fatiha Suresi anlamı, faziletleri ve Türkçe-Arapça okunuşu (Diyanet Meali ve Tefsiri)
Fatiha Suresi, Kur'an'ı Kerim okuyan ve namaz kılan Müslümanlar tarafından merak edilen ayetler arasında yer almaktadır. Her namazda okunan ve zorunlu olan Fatiha Suresi, namaz kılmak isteyen kişilerin kesinlikle öğrenmeleri gereken surelerdendir. Farz ve sünnet olan namazlarda okunan Fatiha Suresi'nin okunuşu, Türkçe anlamı ve faziletleri merak ediliyor. İşte Kur'an'ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha Suresi anlamı, faziletleri ve Türkçe-Arapça okunuşu.
Fatiha Suresi, Kur'an'ın birinci, nüzûl sıralamasında 5. sûredir. Hz. Muhammed’in peygamberliğinin ilk yıllarında Mekke’de nâzil olduğu hususunda ittifak vardır.
Kaynaklarda nüzûl sebebiyle ilgili özel bir olay yoktur. Kur’an’ın hem bir mukaddimesi hem de özeti gibidir. Ayrıca her müminin kıldığı namazın bütün rek‘atlarında rabbi ile konuşurcasına okuması ve bu sayede O’na yaklaşması murat edilmiştir.