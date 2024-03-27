imsakiye

Fatih'te sokak ortasında kadına dayak

İstanbul Fatih'te telefon kılıfı iadesi için gittiği dükkanın sahibiyle bir kadın arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdükçe kavgaya dönüştü ve esnaf tarafından kadın saldırıya uğradı. Olay sonrası polis, bir kişiyi gözaltına alırken dükkanın ise kapatıldığı açıklandı.

Fatih'te sokak ortasında kadına dayak - 1

Fatih Malta Çarşısı'nda bir telefoncu dükkânında geçen gün telefoncuya gelen kadın müşteri, iki kılıf almak istedi.

HABERİN VİDEOSUNA GİT

TÜRKİYE HABERLERİ

Fatih'te sokak ortasında kadına dayak - 2

Telefoncu iki kılıf için 450 lira istedi. Ancak kadın 300 lira bıkarak iki kılıfı aldı ve hızla dükkandan çıktı.

Fatih'te sokak ortasında kadına dayak - 3

Dün öğle saatlerinde tekrar dükkâna gelen kadın, bir kılıfı iade ederek parasının verilmesini istedi. Ancak iade ücreti konusunda kadın ile esnaf anlaşamadı.

Fatih'te sokak ortasında kadına dayak - 4

Tartışma sırasında tezgaha vuran kadına esnaf kılıfları attı. Kadın ise kılıfları alarak dükkan içine fırlattı.

Fatih'te sokak ortasında kadına dayak - 5

İade edilen kılıf için esnafın 100 lira verdiği ancak kadının 50 lira daha istediği iddia edildi. Dükkanda arbede çıktı. İtişmeler sırasında taraflar birbirine vurdu. Olay kapı önünde de sürdü.

Fatih'te sokak ortasında kadına dayak - 6

Bu sırada esnafın akrabası olduğu öne sürülen bir kişi daha olaya dahil oldu. Kadına vuran bu kişiye kapı önünde kadını beklediği belirtilen bir erkek tepki gösterdi.

Fatih'te sokak ortasında kadına dayak - 7

Cep telefonu kılıfı satan esnaf ve yakını ile kadın ve onu bekleyen erkek arasında kavga büyüdü. İtişmeler sırasında kadın yere düştü. Düşen kadını elinden tutarak yerde sürükleyen esnaf, verdiği parayı geri almaya çalıştı.

Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile kadın yerden kalkarak sokaktan uzaklaştı.

Fatih'te sokak ortasında kadına dayak - 8

POLİS BİR KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayın sosyal medyada yayılması üzerine çalışma başlattı. Kadına vurduğu belirlenen 32 yaşındaki A.Ü.Ş. gözaltına alındı.

Yapılan incelemede A.Ü.Ş.'nin iş yeri sahibi Y.Ş.'nin yeğeni olduğu belirlendi. A.Ü.Ş.'nin olayın meydana geldiği iş yerinde çalıştığı ve "İş yerinden hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma, ailenin korunmasına ilişkin kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplam 11 suç kaydının olduğu tespit edildi. Yakalanan şüphelinin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

Fatih'te sokak ortasında kadına dayak - 9

PARA BIRAKIP KAÇTIĞINI İDDİA ETTİ

Bu arada esnafın verdiği ifadede, kadının 450 lira olan kılıflar için 300 lira bırakarak dükkandan kaçtığını söylediği öğrenildi.

Kadının ertesi gün tekrar geldiğini belirten esnafın, tartışma sırasında iade edilen kılıf için 100 lira verdiğini ancak kadının 50 lira daha istediği bunun üzerine "Ben sana kılıfı o fiyata vermedim parayı bırakıp kaçtın" dediğini söylediği kaydedildi.

Fatih'te sokak ortasında kadına dayak - 10

BAKAN YERLİKAYA: GEREĞİ YAPILDI

Olayla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da sosyal medya hesabından "gereği yapıldı" diyerek açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, " Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Fatih'te bir kadının darp edilmesi ve kutsal değerlerimize küfür edilmesi" olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce inceleme yapılmıştır. Olayı gerçekleştiren şahsın 32 yaşındaki A.Ü.Ş. olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmış be adli makamlara sevk edilmiştir. Yapılan incelemede; şüpheli şahsın işyeri sahibinin yeğeni olduğu, olayın meydana geldiği işyerinde çalıştığı ve "İşyerinden hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, ailenin korunmasına ilişkin kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplam 11 adet suç kaydının olduğu; ayrıca şahsın 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan kesinleşmiş 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası olduğu tespit edilmiştir. Masum insanlara saldıran, kadınlara şiddet uygulayan, dini ve manevi değerlerimize hakaret eden kim olursa olsun adalet önünde hak ettiği cezayı çekecektir." ifadelerine yer verdi.

Fatih'te sokak ortasında kadına dayak - 11
Fatih'te sokak ortasında kadına dayak - 12
Fatih'te sokak ortasında kadına dayak - 13
DAHA FAZLA GÖSTER