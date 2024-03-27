Fatih'te sokak ortasında kadına dayak

BAKAN YERLİKAYA: GEREĞİ YAPILDI

Olayla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da sosyal medya hesabından "gereği yapıldı" diyerek açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, " Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Fatih'te bir kadının darp edilmesi ve kutsal değerlerimize küfür edilmesi" olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce inceleme yapılmıştır. Olayı gerçekleştiren şahsın 32 yaşındaki A.Ü.Ş. olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmış be adli makamlara sevk edilmiştir. Yapılan incelemede; şüpheli şahsın işyeri sahibinin yeğeni olduğu, olayın meydana geldiği işyerinde çalıştığı ve "İşyerinden hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, ailenin korunmasına ilişkin kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplam 11 adet suç kaydının olduğu; ayrıca şahsın 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan kesinleşmiş 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası olduğu tespit edilmiştir. Masum insanlara saldıran, kadınlara şiddet uygulayan, dini ve manevi değerlerimize hakaret eden kim olursa olsun adalet önünde hak ettiği cezayı çekecektir." ifadelerine yer verdi.