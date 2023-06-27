Fatura ödemelerini toplayıp ortadan kayboldular (Avcılar’da fatura ödeme merkezi vurgunu)

Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şikayetler üzerine inceleme başlattı.

Çevre esnafı Hasan Arslan, ödeme merkezini daha önce 10 yılı aşkın çalıştıran kişinin hiçbir soruna yol açmadığını, ancak çok sayıda kişinin faturaların ödenmediğini anlayınca toplandığını söyledi.

Fatura ödeyen Ali Sevinç, asansörün elektriği için gelen fatura ile bir GSM şirketi faturasını buraya yatırdığını fakat ödeme yapılmadığını dile getirdi.