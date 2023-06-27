Fatura ödemelerini toplayıp ortadan kayboldular (Avcılar’da fatura ödeme merkezi vurgunu)
Avcılar’da fatura ödeme merkezinde çok sayıda kişinin fatura ücretlerini toplayan dolandırıcılar kayıplara karıştı. Faturalarını ödeyen vatandaşlar ise dolandırıldıklarını hatlarının kesilmesi ya da SMS ile gelen uyarıdan sonra anladı.
Avcılar’da uzun süredir hizmet veren bir fatura ödeme noktası geçen günlerde el değiştirdi. Bu değişikliğin ardından çok sayıda kişinin fatura ücretlerini toplayan dolandırıcılar ortadan kayboldu.