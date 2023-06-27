Fatura ödemelerini toplayıp ortadan kayboldular (Avcılar’da fatura ödeme merkezi vurgunu)

Avcılar’da fatura ödeme merkezinde çok sayıda kişinin fatura ücretlerini toplayan dolandırıcılar kayıplara karıştı. Faturalarını ödeyen vatandaşlar ise dolandırıldıklarını hatlarının kesilmesi ya da SMS ile gelen uyarıdan sonra anladı.

Fatura ödemelerini toplayıp ortadan kayboldular (Avcılar’da fatura ödeme merkezi vurgunu) - 1

Avcılar’da uzun süredir hizmet veren bir fatura ödeme noktası geçen günlerde el değiştirdi. Bu değişikliğin ardından çok sayıda kişinin fatura ücretlerini toplayan dolandırıcılar ortadan kayboldu.

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Fatura ödemelerini toplayıp ortadan kayboldular (Avcılar’da fatura ödeme merkezi vurgunu) - 2

Denizköşkler Mahallesi’nde bulunan fatura ödeme merkezinde faturalarını geçmişte olduğu gibi ödeyenler, bu hafta içerisinde hatlarının kesildiği ya da borç miktarlarını belirten mesajlarla neye uğradığını şaşırdı.

Kurumlardan, faturalarının ödenmediğine yönelik mesaj alan vatandaşlar, faturalarını ödedikleri ödeme noktasının yolunu tuttu.

Fatura ödemelerini toplayıp ortadan kayboldular (Avcılar’da fatura ödeme merkezi vurgunu) - 3

Ödeme noktasına gelen mağdurlar, yaşadıkları sorunu anlatarak içeride bulunan iki kişiden çözüm istedi. Sistemde sorun olabileceğini belirten bu kişiler bir süre mağdurları oyaladıktan sonra "Yemeğe gidiyoruz" diyerek ortadan kayboldu.

Ödeme noktasında yetki belgesinin olmadığını fark eden vatandaşlar, dolandırıldıklarını anlayarak polisi aradı.

Fatura ödemelerini toplayıp ortadan kayboldular (Avcılar’da fatura ödeme merkezi vurgunu) - 4

Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şikayetler üzerine inceleme başlattı.

Çevre esnafı Hasan Arslan, ödeme merkezini daha önce 10 yılı aşkın çalıştıran kişinin hiçbir soruna yol açmadığını, ancak çok sayıda kişinin faturaların ödenmediğini anlayınca toplandığını söyledi.

Fatura ödeyen Ali Sevinç, asansörün elektriği için gelen fatura ile bir GSM şirketi faturasını buraya yatırdığını fakat ödeme yapılmadığını dile getirdi.

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