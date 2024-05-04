İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (4 Mayıs BEDAŞ kesinti programı)
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), İstanbul'un 15 ilçesinde yarın elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. BEDAŞ tarafından yayımlanan planlı kesinti programına göre, Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan ve daha birçok ilçede bugün planlı çalışma kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 4 Mayıs 2024 tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yapılan 4 Mayıs tarihli duyuruya göre, İstanbul'un Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri, Sultangazi, Güngören ilçelerine elektrik verilemeyecek. İşte elektrik kesintisi programının ayrıntıları...