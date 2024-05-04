İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (4 Mayıs BEDAŞ kesinti programı)

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yapılan 4 Mayıs tarihli duyuruya göre, İstanbul'un Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri, Sultangazi, Güngören ilçelerine elektrik verilemeyecek. İşte elektrik kesintisi programının ayrıntıları...