Fergio House operasyonunda yeni ayrıntılar: Kurucusu maske takıp sesini değiştiriyor, çekimler için özel ekip görev yapıyor
İstanbul’da “Fergio House” ismini verdikleri villada, büyük bir parti vererek buradan müstehcen yayınlar yapmaya hazırlandığı belirlenenlere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. “Fergio House” soruşturmasına ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. “Fergio House”un kurucusunun mimar Ferhat G. olduğu belirlendi. Ferhat G. ve beraberindekilerin Taksim’de sahte dolar saçarak yürüyen kişiler olduğu belirlendi.
İstanbul Büyükçekmece’de kiraladıkları villaya Fergio House ismini verip, yılbaşında özel bir parti düzenleyerek, sosyal medyada müstehcen yayınlar yapmaya hazırlananlara yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, bugün adliyeye sevk edilirken, soruşturmaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.