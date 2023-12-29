Fergio House operasyonunda yeni ayrıntılar: Kurucusu maske takıp sesini değiştiriyor, çekimler için özel ekip görev yapıyor

MASKE TAKIP SESİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Şüpheliler ile ilgili yapılan araştırmalarda tanınmamak için maske takarak sesini değiştiren ve Fergio House’un kurucusu olduğu tespit edilen kişinin iç mimar Ferhat G. olduğu ortaya çıktı.