Fergio House operasyonunda yeni ayrıntılar: Kurucusu maske takıp sesini değiştiriyor, çekimler için özel ekip görev yapıyor

İstanbul’da “Fergio House” ismini verdikleri villada, büyük bir parti vererek buradan müstehcen yayınlar yapmaya hazırlandığı belirlenenlere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. “Fergio House” soruşturmasına ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. “Fergio House”un kurucusunun mimar Ferhat G. olduğu belirlendi. Ferhat G. ve beraberindekilerin Taksim’de sahte dolar saçarak yürüyen kişiler olduğu belirlendi.

Fergio House operasyonunda yeni ayrıntılar: Kurucusu maske takıp sesini değiştiriyor, çekimler için özel ekip görev yapıyor - 1

İstanbul Büyükçekmece’de kiraladıkları villaya Fergio House ismini verip, yılbaşında özel bir parti düzenleyerek, sosyal medyada müstehcen yayınlar yapmaya hazırlananlara yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, bugün adliyeye sevk edilirken, soruşturmaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Fergio House operasyonunda yeni ayrıntılar: Kurucusu maske takıp sesini değiştiriyor, çekimler için özel ekip görev yapıyor - 2

Sosyal medyada “Fergio House” ismiyle hesaplar açan, kullandıkları villaya da bu ismi veren şüphelilerin, daha önce Taksim’de para dağıtan kişiler olduğu öğrenildi.

Fergio House operasyonunda yeni ayrıntılar: Kurucusu maske takıp sesini değiştiriyor, çekimler için özel ekip görev yapıyor - 3

MASKE TAKIP SESİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Şüpheliler ile ilgili yapılan araştırmalarda tanınmamak için maske takarak sesini değiştiren ve Fergio House’un kurucusu olduğu tespit edilen kişinin iç mimar Ferhat G. olduğu ortaya çıktı.

Fergio House operasyonunda yeni ayrıntılar: Kurucusu maske takıp sesini değiştiriyor, çekimler için özel ekip görev yapıyor - 4

KÖLE OLARAK NİTELİYOR

Fergio House hesaplarından veya başka sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, Ferhat G.’nin yanındaki kişilere değişik kostümler giydirerek bu kişileri köle olarak nitelendirdiği görüldü.

Fergio House operasyonunda yeni ayrıntılar: Kurucusu maske takıp sesini değiştiriyor, çekimler için özel ekip görev yapıyor - 5

ÖZEL ÇEKİM EKİBİ TUTTULAR

Yine şüphelilerin sosyal medyada paylaştıkları görüntüler için özel çekim ekipleri tuttukları, lüks hayatları göz önüne sererek daha fazla kişinin bu gruplara üye olması amaçladıkları öğrenildi.

Fergio House operasyonunda yeni ayrıntılar: Kurucusu maske takıp sesini değiştiriyor, çekimler için özel ekip görev yapıyor - 6
Fergio House operasyonunda yeni ayrıntılar: Kurucusu maske takıp sesini değiştiriyor, çekimler için özel ekip görev yapıyor - 7
Fergio House operasyonunda yeni ayrıntılar: Kurucusu maske takıp sesini değiştiriyor, çekimler için özel ekip görev yapıyor - 8
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