Film gibi yankesicilik: Çaldığı telefonu beğenmeyince geri verdi

İstanbul Beşiktaş'ta bir yankesici, otobüse binen kadının telefonu çaldı. Telefonu beğenmeyip geri veren hırsız, Beşiktaş polisi tarafından suçüstü yakalandı. Cezaevinden izinli çıktığı, geri dönmediği ve 37 adet suç kaydı olduğu ortaya çıkan hırsız tutuklandı.

Film gibi yankesicilik: Çaldığı telefonu beğenmeyince geri verdi - 1

Beşiktaş Dolmabahçe’deki otobüs duraklarında geçen aylarda yaşanan olayda bir şüpheli, yoğunluğu fırsat bilerek vatandaşların ceplerindeki telefonları yankesicilik yoluyla çaldı.

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TÜRKİYE HABERLERİ

Film gibi yankesicilik: Çaldığı telefonu beğenmeyince geri verdi - 2

Şikayetlerin artması üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, çalışma başlattı.

Film gibi yankesicilik: Çaldığı telefonu beğenmeyince geri verdi - 3

Mağdurların ifadelerine başvuran polisi, güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin benzer suçlardan 37 adet suç kaydı olan Celal A. olduğu tespit edildi.

Film gibi yankesicilik: Çaldığı telefonu beğenmeyince geri verdi - 4

Bunun üzerine polis ekipleri, şüpheli takibe aldı. Olay günü hırsızın otobüs durağında olduğunu ve cerrahi maske taktığını gören polis, takip çalışmalarını sürdürdü.

Film gibi yankesicilik: Çaldığı telefonu beğenmeyince geri verdi - 5

TELEFONU ÇALIP "HANIMEFENDİ TELEFONUNUZ DÜŞTÜ" DEDİ

Durağa otobüs geldiği esnada ise hırsız gözünü kestirdiği kadının telefonunu yankesicilik yoluyla çaldı.

Film gibi yankesicilik: Çaldığı telefonu beğenmeyince geri verdi - 6

Telefonu inceleyen hırsız düşük model olduğunu görünce, "Hanımefendi telefonunuz düştü." diyerek geri vermek istedi.

Film gibi yankesicilik: Çaldığı telefonu beğenmeyince geri verdi - 7

Kadın telefonu önce almazken neye uğradığını şaşıran hırsız kendini suçüstü yapan Beşiktaş polisi tarafından yakalandı.

Film gibi yankesicilik: Çaldığı telefonu beğenmeyince geri verdi - 8

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan hırsızın emniyete götürülerek ifadesi alındı. Yapılan incelemede şahsın cezaevinden izinli çıktığı, geri dönmediği ve bu sürede suç işlediği ortaya çıktı.

Film gibi yankesicilik: Çaldığı telefonu beğenmeyince geri verdi - 9

Ayrıca 37 adet suç kaydı olan Celal A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “yankesicilik” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Film gibi yankesicilik: Çaldığı telefonu beğenmeyince geri verdi - 10
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