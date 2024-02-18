Film gibi yankesicilik: Çaldığı telefonu beğenmeyince geri verdi
İstanbul Beşiktaş'ta bir yankesici, otobüse binen kadının telefonu çaldı. Telefonu beğenmeyip geri veren hırsız, Beşiktaş polisi tarafından suçüstü yakalandı. Cezaevinden izinli çıktığı, geri dönmediği ve 37 adet suç kaydı olduğu ortaya çıkan hırsız tutuklandı.
Beşiktaş Dolmabahçe’deki otobüs duraklarında geçen aylarda yaşanan olayda bir şüpheli, yoğunluğu fırsat bilerek vatandaşların ceplerindeki telefonları yankesicilik yoluyla çaldı.