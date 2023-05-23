Gabonlu Dina'nın cenazesi 1 ay sonra ülkesine gönderiliyor

“GABON’A GERİ GÖTÜRECEĞİZ"

Cenazeyi almak için aileye eşlik eden İstanbul Gabon Derneği Başkanı “Dina’nın annesi ve babası cenazeyi almaya geldi. Hep beraber cenazemizi alacağız. Ondan sonra işlem yapacağız. İşlem yapıldıktan sonra Gabon’a geri götüreceğiz. Annesinin psikolojisi çok kötü. Annesi her gün ağlıyor, babası da ağlıyor. Babası dün gece uyuyamadı. İkinci otopsi için para verilmedi, başka bir seçenek buldular." diye konuştu.