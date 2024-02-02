Gebze’de rehine krizi | Rehin alınan işçiler doğum günü kutladı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir fabrikayı basan İbrahim Y. isimli kişi, çalışanları rehin aldı. Saatler süren rehine krizi, polisin saldırganı etkisiz hale getirmesiyle sonlandı. Rehine krizinin yaşandığı anlarda fabrika içinde ilginç bir olay yaşandı. Rehin alınanlardan birinin doğum günü olması nedeniyle, önceden hazırlık yapan iş arkadaşları, saldırganın izin vermesiyle doğum günü kutlaması yaptı. Rehineler o anları sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.
Kocaeli’de uluslararası bir firmaya ait fabrikada, rehine krizi yaşandı.Fabrikanın eski bir çalışanı olduğu belirtilen İbrahim Y., dün saat 14.40 sıralarında içeri girdi.