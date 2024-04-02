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Gece kulübünde yangın faciası: Yaşamını yitirenlerden 13'ünün kimliği belli oldu

İstanbul Beşiktaş’taki gece kulübünde çıkan yangında yaşamını yitiren 29 kişiden 13’ünün kimlikleri belli oldu. Kimliği tespit edilenlerden birinin tadilatta çalışan işçi Kadir Orhanoğlu, diğerinin ise aşçı Atanur Aladağ olduğu belirlendi. Yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Gece kulübünde yangın faciası: Yaşamını yitirenlerden 13'ünün kimliği belli oldu - 1

İstanbul’da bugün büyük bir yangın faciası yaşandı.

Beşiktaş Gayrettepe’deki bir gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi feci şekilde can verdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Gece kulübünde yangın faciası: Yaşamını yitirenlerden 13'ünün kimliği belli oldu - 2

Yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri önce Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne oradan da Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Gece kulübünde yangın faciası: Yaşamını yitirenlerden 13'ünün kimliği belli oldu - 3

Yangında can verenlerden 13 kişinin ise kimlikleri belirlendi.

Kadir Orhanoğlu, Atanur Aladağ, Mehmet Okumuş, Özkan Baş, Gökhan Yıldırım, Alparslan Salih Derelioğlu, Sinan Yılmaz, Ahmad Kabas, Ahmet Sever, Barış Güngör, Emrah Demiroğlu, Yılmaz Kıhrı ve Akin Kıhrı kimliği tespit edilenler arasında.

Gece kulübünde yangın faciası: Yaşamını yitirenlerden 13'ünün kimliği belli oldu - 4

Yangında ölenlerden birinin gece kulübü tadilatında çalışan 2 çocuk babası Kadir Orhanoğlu, diğerinin ise aşçı Atanur Aladağ olduğu öğrenildi.

Gece kulübünde yangın faciası: Yaşamını yitirenlerden 13'ünün kimliği belli oldu - 5

Yaşamını yitiren 14 kişinin kimlik belirleme çalışmaları ise sürüyor.

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