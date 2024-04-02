Gece kulübünde yangın faciası: Yaşamını yitirenlerden 13'ünün kimliği belli oldu
İstanbul Beşiktaş’taki gece kulübünde çıkan yangında yaşamını yitiren 29 kişiden 13’ünün kimlikleri belli oldu. Kimliği tespit edilenlerden birinin tadilatta çalışan işçi Kadir Orhanoğlu, diğerinin ise aşçı Atanur Aladağ olduğu belirlendi. Yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
İstanbul’da bugün büyük bir yangın faciası yaşandı.Beşiktaş Gayrettepe’deki bir gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi feci şekilde can verdi.