Geceleri nüfusu on binleri geçiyor ama 83 seçmeni var: Tarihi semtin mahallesinde 3 aday yarışacak

931 MAHALLEDE 6 BİN MUHTAR ADAYI VAR

Batı Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Nazif Alp, en genç muhtar adayının 22, en yaşlısının 84 yaşında olduğunu söyledi.

Bazı mahallelerde 15 muhtar adayı olduğunu belirten Alp, “6 bin aday seçimde yarışıyor. Herkes para için yapmıyor bu işi. Gençlerimiz çok ilgi duyuyor. Şu an 22 kadın muhtarımız var. Bu seçimde 913 muhtar adayının yüzde 10’u kadın.” dedi.

Bu seçimdeki muhtar adayı sayısının geçen seçime göre fazla olduğunu belirten Nazif Alp, şöyle devam etti:

“Bu seçimde muhtar adayı sayımız yüzde 100 arttı. Muhtarlarımız ödenek olarak asgari ücret alıyor. Bunu da mahallenin ihtiyaçlarına kullanabiliyorlar. Eskiden bir mahallede 1 ya da 2, 3 kişi aday olurdu. Bugünlerde 15 adayın olduğu mahallelerimiz var. Bu çok güzel ve kutsal bir görev.”