Geceleri nüfusu on binleri geçiyor ama 83 seçmeni var: Tarihi semtin mahallesinde 3 aday yarışacak
Antalya’nın tarihi Kaleiçi semti sınırlarındaki 4 mahallede 4 sandık kurulacak. Toplam 612 seçmeni bulunan semtin ilk ve en eski mahallelerinden Tuzcular, eğlence mekanları ve otellerin yoğun olduğu bir mahalle… Gecelerin nüfusu on binleri geçen 83 seçmen, 3 muhtar adayını oylamak için sandık başına gidecek.
31 Mart’taki yerel seçimlere sayılı günler kaldı. İl ve ilçe belediyelerinin yanı sıra muhtarlık için de büyük bir yarış yaşanıyor.Antalya’nın tarihi Kaleiçi semtinde bulunan Selçuk, Kılınçarslan, Barbaros ve Tuzcular mahallelerinde muhtar adayları seçmen karşısına çıkacak.