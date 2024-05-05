Gelin arabası selin ortasında kaldı
Şırnak'ın Cizre kentinde etkili olan sağanak yağış, sele ve hasara yol açtı. Sel nedeniyle bir gelin arabası da yolda kaldı.
Cizre'de dün etkili olan yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Cizre'de dün etkili olan yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Yaklaşık 20 dakika süren yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Selin etkilediği Cudi Mahallesi'nde su basan sokaklarda bir gelin arabası sel sularının ortasında kaldı.
Sel suyunun yükselmesi ile kurtulmaya çalışırken sürücünün elindeki silecekle camı temizlemesi ise kameraya yansıdı.