Gelin arabası selin ortasında kaldı

Şırnak'ın Cizre kentinde etkili olan sağanak yağış, sele ve hasara yol açtı. Sel nedeniyle bir gelin arabası da yolda kaldı.

Gelin arabası selin ortasında kaldı - 1

Cizre'de dün etkili olan yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

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Gelin arabası selin ortasında kaldı - 2

Yaklaşık 20 dakika süren yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Gelin arabası selin ortasında kaldı - 3

Selin etkilediği Cudi Mahallesi'nde su basan sokaklarda bir gelin arabası sel sularının ortasında kaldı.

Gelin arabası selin ortasında kaldı - 4

Sel suyunun yükselmesi ile kurtulmaya çalışırken sürücünün elindeki silecekle camı temizlemesi ise kameraya yansıdı.

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