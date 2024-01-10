Genç Nilsu, TikTok’taki “ölüm çelmesi” akımının kurbanı oldu | 1 yıldır hazırlandığı maçı kaçıracak

Antalya’da basketbol ve ragbi sporuyla ilgilenen 17 yaşındaki Nilsu, milli takım hayalleri kurarken, TikTok’ta akım haline gelen “ölüm çelmesi”nin kurbanı oldu. Omurgasında kırık oluşması sonucu 1 ay oyunca çelik korseyle yatağa mahkum kalan genç kız, 3-4 ay sonra antrenmanlara başlayabilecek.

Genç Nilsu, TikTok’taki “ölüm çelmesi” akımının kurbanı oldu | 1 yıldır hazırlandığı maçı kaçıracak - 1

Antalya’da basketbol ve ragbi ile ilgilenen Nilsu Ö., TikTok’taki bir akımın kurbanı oldu.

Kepez ilçesindeki bir yurtta kalan spor lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Nilsu Ö.’yü, 2 Ocak Salı günü sınava hazırlandığı sırada iki arkadaşı arayıp TikTok’ta paylaşmak için video çekeceklerini söyledi.

Arkadaşlarının bu isteğini kırmayan Nilsu Ö., onların yanına gitti. İddiaya göre, ayağa kalkan gençler aralarına aldıkları Nilsu Ö.’ye zıpladığı sırada çelme takma şakası yaptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Genç Nilsu, TikTok’taki “ölüm çelmesi” akımının kurbanı oldu | 1 yıldır hazırlandığı maçı kaçıracak - 2

Bir anda kendini yerde bulan Nilsu Ö., ayağa kalkamadı ve acı içinde kıvranmaya başladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından hastaneye kaldırılan genç kızın omurgasında kırık tespit edildi.

Genç Nilsu, TikTok’taki “ölüm çelmesi” akımının kurbanı oldu | 1 yıldır hazırlandığı maçı kaçıracak - 3

Bel kısmına çelik korse takılan Nilsu’ya, 1 ay boyunca ayağa kalkmadan yatak istirahati verildi. Kızının yaşadığı olayı duyup yanına gelen anne Canan Başoğlu ise iki öğrenci hakkında şikayetçi oldu.

Genç Nilsu, TikTok’taki “ölüm çelmesi” akımının kurbanı oldu | 1 yıldır hazırlandığı maçı kaçıracak - 4

RAGBİDE MİLLİ TAKIM HAYAL EDİYORDU

Yaklaşık 8 yıl boyunca basketbolda kupalar kaldıran ve çok sayıda madalya sahibi olan, son 1 yıl içerisinde de Kepezspor kadınlar ragbi takımında spor yapan genç kıza doktorlar antrenmanlara en az 3-4 ay sonra dönebileceğini söyledi.

Genç Nilsu, TikTok’taki “ölüm çelmesi” akımının kurbanı oldu | 1 yıldır hazırlandığı maçı kaçıracak - 5

Ragbide milli takım hayali kuran Nilsu, aldığı haberle üzüntüye boğulsa da yeniden sahalara dönmek için yatağında gün sayıyor.

Genç Nilsu, TikTok’taki “ölüm çelmesi” akımının kurbanı oldu | 1 yıldır hazırlandığı maçı kaçıracak - 6

“SAĞDAN, SOLDAN ÇELME TAKTILAR VE YERE DÜŞTÜM”

“Beni ortaya aldılar, kamerayı koydular. Sırayla zıplayacaklarını ve en son üçümüzün aynı anda zıplayacağını söylediler. Ben zıpladıktan sonra ikisi de sağdan soldan ayağıma çelme taktılar ve yere düştüm.” diyerek olayı anlatan Nilsu, “Yerden kalkmadım, çok fazla acım vardı. Ambulansla hastaneye götürdüler beni. Tomografide omurga çıkışında kırık olduğunu öğrendik. O süreçte hiçbir şekilde yürüyemiyordum, şu anda da öyle. Arkadaşlarımın kötü niyetle yapmadığının farkındayım ama şakanın yapıldığı zemin sert bir zemindi, bunu düşünmeleri gerekirdi diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Genç Nilsu, TikTok’taki “ölüm çelmesi” akımının kurbanı oldu | 1 yıldır hazırlandığı maçı kaçıracak - 7

1 YILDIR HAZIRLANDIĞI MAÇI KAÇIRACAK

Yaklaşık 1 yıldır, Şubat ayında yapılacak ragbi maçına hazırlandığını söyleyen Nilsu, “Maçıma katılamayacağım ama arkadaşlarıma sonuna kadar destek olacağım. Çok büyük hayallerim vardı ama hayırlısı buymuş.” dedi.

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