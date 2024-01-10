Genç Nilsu, TikTok’taki “ölüm çelmesi” akımının kurbanı oldu | 1 yıldır hazırlandığı maçı kaçıracak
Antalya’da basketbol ve ragbi sporuyla ilgilenen 17 yaşındaki Nilsu, milli takım hayalleri kurarken, TikTok’ta akım haline gelen “ölüm çelmesi”nin kurbanı oldu. Omurgasında kırık oluşması sonucu 1 ay oyunca çelik korseyle yatağa mahkum kalan genç kız, 3-4 ay sonra antrenmanlara başlayabilecek.
Antalya’da basketbol ve ragbi ile ilgilenen Nilsu Ö., TikTok’taki bir akımın kurbanı oldu.
Kepez ilçesindeki bir yurtta kalan spor lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Nilsu Ö.’yü, 2 Ocak Salı günü sınava hazırlandığı sırada iki arkadaşı arayıp TikTok’ta paylaşmak için video çekeceklerini söyledi.
Arkadaşlarının bu isteğini kırmayan Nilsu Ö., onların yanına gitti. İddiaya göre, ayağa kalkan gençler aralarına aldıkları Nilsu Ö.’ye zıpladığı sırada çelme takma şakası yaptı.