Genç Nilsu, TikTok’taki “ölüm çelmesi” akımının kurbanı oldu | 1 yıldır hazırlandığı maçı kaçıracak

“SAĞDAN, SOLDAN ÇELME TAKTILAR VE YERE DÜŞTÜM”

“Beni ortaya aldılar, kamerayı koydular. Sırayla zıplayacaklarını ve en son üçümüzün aynı anda zıplayacağını söylediler. Ben zıpladıktan sonra ikisi de sağdan soldan ayağıma çelme taktılar ve yere düştüm.” diyerek olayı anlatan Nilsu, “Yerden kalkmadım, çok fazla acım vardı. Ambulansla hastaneye götürdüler beni. Tomografide omurga çıkışında kırık olduğunu öğrendik. O süreçte hiçbir şekilde yürüyemiyordum, şu anda da öyle. Arkadaşlarımın kötü niyetle yapmadığının farkındayım ama şakanın yapıldığı zemin sert bir zemindi, bunu düşünmeleri gerekirdi diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.