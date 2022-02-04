"Göcek'i müsilaj tehlikesi bekliyor"

Göcek Halk Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Yeşim Mukan da "Göcek'te sadece koylarda değil karasal kesimlerde de çok ciddi kaçak yapılaşma var. Bunlarla ilgili gerekli çalışmaları yapıp, yetkili kurumlara suç duyurusunda bulunuyoruz. Yıkımın hızıyla kaçak yapılaşmanın hızı birbirini tutmuyor. Alan küçük olduğu için insanlar böyle bir yola başvuruyor. Bu doğru değil" diye konuştu.