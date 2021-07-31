Gönüllü veterinerler yangınlarda yaralanan hayvanlar için seferber oldu

Ekip arkadaşlarının, Oymapınar Mahallesi'nde yanan kedi ve köpekleri aldıklarını belirten Hasanoğlu, "Kurtaramadığımız hayvanlar da oluyor. Bugün yine bölgede hayvan olup olmadığını kontrol etmeye gideceğiz" dedi.

"ÜCRETSİZ TEDAVİ EDİYORUZ" "Yangından direkt etkilenen hayvanları veteriner kliniğimizde gönüllü ve ücretsiz şekilde tedavi ediyoruz. Hayvanların tedavisi tamamlanana kadar hizmet vermeye devam edeceğiz. Vatandaşlar yangından etkilenen hayvanlarını getirebilirler, bize bırakabilirler.