Gönüllü veterinerler yangınlarda yaralanan hayvanlar için seferber oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını sırasında yaralanan hayvanların tedavisi için gönüllü veterinerler harekete geçti. İlçede devam eden ve geniş bir alana yayılan orman yangınında hayvanlar da zarar gördü. Bunun üzerine 4 veteriner hekim, bir yandan yangın bölgelerine giderek yangından zarar gören hayvanları kurtarmaya çalışıyor diğer yandan yaralanan hayvanların tedavisini yapıyor.

Anadolu Ajansı 31.07.2021 - 12:45

Gönüllü veterinerler yangınlarda yaralanan hayvanlar için seferber oldu - 1
Türkiye, birçok noktada orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Dördüncü günde 5 ilde yangına müdahale sürüyor.
Gönüllü veterinerler yangınlarda yaralanan hayvanlar için seferber oldu - 2
Bu yangınlarda hayvanlar da zarar görüyor.
Gönüllü veterinerler yangınlarda yaralanan hayvanlar için seferber oldu - 3

GÖNÜLLÜ VETERİNERLER HAREKETE GEÇTİ

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını sırasında yaralanan hayvanların tedavisi için gönüllü veterinerler harekete geçti.
Gönüllü veterinerler yangınlarda yaralanan hayvanlar için seferber oldu - 4
Veteriner hekim Sümeyra Hasanoğlu, yangında zarar gören hayvanlar için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.
Gönüllü veterinerler yangınlarda yaralanan hayvanlar için seferber oldu - 5
Ekip arkadaşlarının, Oymapınar Mahallesi'nde yanan kedi ve köpekleri aldıklarını belirten Hasanoğlu, "Kurtaramadığımız hayvanlar da oluyor. Bugün yine bölgede hayvan olup olmadığını kontrol etmeye gideceğiz" dedi.

Gönüllü veterinerler yangınlarda yaralanan hayvanlar için seferber oldu - 6
Hasanoğlu, hayvanların bazılarının tedavisini yangın bölgesinde yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:
Gönüllü veterinerler yangınlarda yaralanan hayvanlar için seferber oldu - 7

"ÜCRETSİZ TEDAVİ EDİYORUZ"

"Yangından direkt etkilenen hayvanları veteriner kliniğimizde gönüllü ve ücretsiz şekilde tedavi ediyoruz. Hayvanların tedavisi tamamlanana kadar hizmet vermeye devam edeceğiz. Vatandaşlar yangından etkilenen hayvanlarını getirebilirler, bize bırakabilirler.
Gönüllü veterinerler yangınlarda yaralanan hayvanlar için seferber oldu - 8

TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN DESTEK

Biz ücret talep etmiyoruz, hayvanları tedavi ettiğimizi duyanlar yardımcı olmak istiyor. 'Biz yapalım' anlayışıyla yola çıktık ama şimdi 'Hepimiz yapalım'a döndü. Başta İstanbul, Ankara, Erzurum ve Ordu olmak üzere Türkiye'nin her yerinden destek geldi."
Gönüllü veterinerler yangınlarda yaralanan hayvanlar için seferber oldu - 9
Gönüllü veterinerler yangınlarda yaralanan hayvanlar için seferber oldu - 10
Gönüllü veterinerler yangınlarda yaralanan hayvanlar için seferber oldu - 11
Gönüllü veterinerler yangınlarda yaralanan hayvanlar için seferber oldu - 12

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