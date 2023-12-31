Görücüsü gelen de eşi küsen de 112’yi aradı: “Görücü gelmiş, ne diyeyim?”
Olaylara acil müdahale için aralıksız görev yapan 112 Aci Çağrı Merkezi, 2023’te de asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalarla meşgul edildi. Bu yıl, görücüsü gelen de eşi küsen de 112’yi aradı.
Olaylara acil müdahale edebilmek için 7 gün 24 saat esasıyla görev yürüten 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını en çok asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalar yoruyor.
Merkezi arayanlar arasında “Görücü geldi ne diyeyim?”, “Eşim küstü, telefonumu açmıyor”, “Oğlumun kaydını başka okula aldırmak istiyorum”, “Siirt-Kurtalan arası kaç kilometre?” gibi ifadeler kullananlar da bulunuyor.