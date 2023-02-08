Gövde aksında çatlaklar oluşan Malatya'daki Sultansuyu Barajı tahliye ediliyor

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sultansuyu Barajı, tedbiren kademeli olarak boşaltılacak. Barajın mansap kısmında bulunan vatandaşlarımız tedbirli olsunlar. Diğer barajlarımız için herhangi bir sorun söz konusu değildir" denildi.