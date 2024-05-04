Green Card sonuçları 2025 sorgulama (dvlottery.state.gov) ekranı açıldı: Green Card başvuru sonucu nasıl öğrenilir?
Green Card 2025 başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş son buldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hem çalışma hem de yaşama hakkı kazanmak için binlerce adayın başvurduğu Green Card çekiliş sonuçları online sistem üzerinden ilan edildi. DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılan Green Card sonuçları, onay numarası (Confirmation Number) ile görüntülenebiliyor.
Her yıl binlerce vatandaşın yoğun ilgiyle başvurduğu Green Card sonuçları, daha önceden bildirildiği gibi 4 Mayıs Cumartesi günü online sistem üzerinden ilan edildi. Adaylar, karşılarını çıkan formu doldurarak kişisel sonuçlarını görüntüleyebilecek.