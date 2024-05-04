Green Card sonuçları 2025 sorgulama (dvlottery.state.gov) ekranı açıldı: Green Card başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Green Card başvuru sonuçlarına https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden ulaşmak mümkün.



Çıkan sayfada “uyarı” bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için “onay numarası, soyadı ve doğum tarihi”nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇ EKRANI