Green Card sonuçları 2025 sorgulama (dvlottery.state.gov) ekranı açıldı: Green Card başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

Green Card 2025 başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş son buldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hem çalışma hem de yaşama hakkı kazanmak için binlerce adayın başvurduğu Green Card çekiliş sonuçları online sistem üzerinden ilan edildi. DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılan Green Card sonuçları, onay numarası (Confirmation Number) ile görüntülenebiliyor.

Green Card sonuçları 2025 sorgulama (dvlottery.state.gov) ekranı açıldı: Green Card başvuru sonucu nasıl öğrenilir? - 1

Her yıl binlerce vatandaşın yoğun ilgiyle başvurduğu Green Card sonuçları, daha önceden bildirildiği gibi 4 Mayıs Cumartesi günü online sistem üzerinden ilan edildi. Adaylar, karşılarını çıkan formu doldurarak kişisel sonuçlarını görüntüleyebilecek.

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Green Card sonuçları 2025 sorgulama (dvlottery.state.gov) ekranı açıldı: Green Card başvuru sonucu nasıl öğrenilir? - 2

GREEN CARD SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yapılan açıklamada; "


Green Card kura çekiliş sonuçları Türkiye saati ile 19:00'da açıklandı. Green Card başvuru sonuçları https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden görüntülenebilecek. Teyit numarası kullanarak sonuçlar öğrenilebilecek.


Green Card sonuçları 2025 sorgulama (dvlottery.state.gov) ekranı açıldı: Green Card başvuru sonucu nasıl öğrenilir? - 3

GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Green Card başvuru sonuçlarına https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden ulaşmak mümkün.

Çıkan sayfada “uyarı” bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için “onay numarası, soyadı ve doğum tarihi”nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇ EKRANI

Green Card sonuçları 2025 sorgulama (dvlottery.state.gov) ekranı açıldı: Green Card başvuru sonucu nasıl öğrenilir? - 4

Katılımcı durumunu çevrimiçi kontrol etmek için lütfen Katılımcının Onay Numarasını, Soyadı/Soyadı ve Doğum Yılı bilgilerini aldığınızdan emin olun.  Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.

Green Card sonuçları 2025 sorgulama (dvlottery.state.gov) ekranı açıldı: Green Card başvuru sonucu nasıl öğrenilir? - 5

ONAY NUMARASI NEDİR?

Sonuçlarınızı kontrol edebilmek için elinizde CONFIRMATION (ONAY) numarası bulunması gerekmektedir. Confirmation numarasına sahip olan katılımcılar https://dvprogram.state.gov/ESC adresinden sonuçları kontrol edebilirler.
Onay numaranızı öğrenmek için öncelikle resmi Green Card Başvurusu Doğrulama Sayfası'na erişim sağlayın.

Green Card sonuçları 2025 sorgulama (dvlottery.state.gov) ekranı açıldı: Green Card başvuru sonucu nasıl öğrenilir? - 6

Doğrulama için vize programı yılını seçin. Ardından soyadınız, adınız, doğum tarihiniz, e-posta adresiniz gibi bilgilerin istendiği formu eksiksiz doldurun.

Girmiş olduğunuz bilgilerde eksiklik veya yanlışlık yoksa karşınıza onay (Confirmation number) gelecektir.

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