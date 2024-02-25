Güldeniz misafirliğe gittiği evde çıkan yangında yaşamını yitirdi
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 4 katlı apartmanın 3’üncü katında yangın çıktı. Yangında, dairede misafir olarak bulunduğu belirtilen Güldeniz Aşcı isimli kadın yaşamını yitirdi. Aşçı’nın yangında evde yalnız olduğu öğrenildi.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Alaşehir ilçesi Yenice Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 4 katlı apartmanın 3’üncü katında, kiracıların yaşadığı dairede, dün saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüdü.