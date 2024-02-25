Güldeniz misafirliğe gittiği evde çıkan yangında yaşamını yitirdi

Yangın çıkan evin sahibi Cavit Sığlam, “Evi 3 yıl önce iki kız kardeşe kiraya vermiştim. İki kardeş evden çıkarken, yangında ölen kız gelmiş. ‘Ben kahvaltı yapacağım’ deyip, evde yalnız kalmış. Sonrasında da yangın çıkıyor. Ne olduğu, nasıl olduğu henüz belli değil.” diye konuştu.