Güldeniz misafirliğe gittiği evde çıkan yangında yaşamını yitirdi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 4 katlı apartmanın 3’üncü katında yangın çıktı. Yangında, dairede misafir olarak bulunduğu belirtilen Güldeniz Aşcı isimli kadın yaşamını yitirdi. Aşçı’nın yangında evde yalnız olduğu öğrenildi.

Güldeniz misafirliğe gittiği evde çıkan yangında yaşamını yitirdi - 1

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alaşehir ilçesi Yenice Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 4 katlı apartmanın 3’üncü katında, kiracıların yaşadığı dairede, dün saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüdü.

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Güldeniz misafirliğe gittiği evde çıkan yangında yaşamını yitirdi - 2

Alevleri fark eden komşuların ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyeciler, evin ön odalarında çıktığı belirlenen yangında, alevleri 1 saatte güçlükle söndürdü.

Ardından içeri giren itfaiyeciler, Güldeniz Aşçı’nın arkadaki odada cansız bedenini buldu.
Güldeniz misafirliğe gittiği evde çıkan yangında yaşamını yitirdi - 3

MİSAFİRLİĞE GİTMİŞTİ

Yeşilyurt Mahallesi’nde yaşayan ve kuaför olduğu öğrenilen Aşçı’nın, yanlarına misafirliğe gittiği kız arkadaşının işe gitmesiyle, yangın sırasında evde yalnız olduğu belirlendi.

Aşçı’nın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Güldeniz misafirliğe gittiği evde çıkan yangında yaşamını yitirdi - 4

Yangın çıkan evin sahibi Cavit Sığlam, “Evi 3 yıl önce iki kız kardeşe kiraya vermiştim. İki kardeş evden çıkarken, yangında ölen kız gelmiş. ‘Ben kahvaltı yapacağım’ deyip, evde yalnız kalmış. Sonrasında da yangın çıkıyor. Ne olduğu, nasıl olduğu henüz belli değil.” diye konuştu.

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