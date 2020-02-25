Gümüşhane'de dağdan kopan kayalar okul bahçesine düştü

Kürtün Kaymakamı Mehmet Göze olayın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada heyelanın öğrencilerin okuldan ayrıldıktan sonra meydana geldiğini belirterek, “Heyelan nedeniyle çok şükür can ve mal kaybımız yok. Okulun bahçe duvarında bir hasar var. Alanda inceleme yapmaları için AFAD ekiplerini çağırdık. Yeniden bir heyelan riski ya da tehlike olup olmadığıyla ilgili teknik incelemeyi sürdürüyorlar. Bu tespitlere göre yarın ve sonraki günlerde okulda eğitim yapılıp yapılmayacağına karar vereceğiz. Gerekli tedbirleri alacağız” dedi.