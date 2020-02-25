Gümüşhane'de dağdan kopan kayalar okul bahçesine düştü
Gümüşhane'de meydana gelen heyelanda dağdan kopan parçalar istinat duvarını yıkarak okul bahçesine düştü. Olayın okulların dağılmasının ardından gerçekleşmesi ise olası bir faciayı engelledi.
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İHA 25.02.2020 - 19:02
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde heyelan meydana geldi.
İlçeye bağlı Üçtaş köyünde bulunan pansiyonlu Yatılı Bölge Orta Okulu ve İlkokulunda yakından bulunan dağda heyelan oluştu.
Heyelanın etkisi ile istinat duvarını yıkan kaya parçaları okul bahçesine düştü.
O anlar bahçede bulunan bir vatandaş tarafından kayıt altına alınıp sosyal medyada paylaşılırken, ders saatinin sona ermiş olması olası faciayı önledi.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip intikal ettirilirken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile diğer kurumların uzmanlarının incelemesinin ardından çalışmalara başlanacağı aktarıldı.
Kürtün Kaymakamı Mehmet Göze olayın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada heyelanın öğrencilerin okuldan ayrıldıktan sonra meydana geldiğini belirterek, “Heyelan nedeniyle çok şükür can ve mal kaybımız yok. Okulun bahçe duvarında bir hasar var. Alanda inceleme yapmaları için AFAD ekiplerini çağırdık. Yeniden bir heyelan riski ya da tehlike olup olmadığıyla ilgili teknik incelemeyi sürdürüyorlar. Bu tespitlere göre yarın ve sonraki günlerde okulda eğitim yapılıp yapılmayacağına karar vereceğiz. Gerekli tedbirleri alacağız” dedi.
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