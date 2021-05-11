Güneydoğu'da kuraklık alarmı: Rekolte kaybı yüzde 80

Biz diyoruz ki ciddi bir kuraklık var, buna karşı özellikle bankalar, özel bankalar dahil olmak üzere tarım kredi kooperatiflerinden nakdi destek istiyoruz. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında ve Diyarbakır'da özellikle kuru arazilerde yüzde 80 kayıp var. Bu da ciddi anlamda bir etki yaratacaktır.

Diyarbakır'daki toplam kaybımız yüzde 60 civarındadır. İklimler değişiyor, bunları artık sık sık yaşayacağız. Bizim talebimiz Silvan Barajı, Dicle Barajı ve Kralkızı Barajı gibi barajlardaki suyun çiftçilerle buluşması. Bir türlü çiftçimizi suyla buluşturmadık. Suyu çiftçimizin tarlasına götürmemiz gerekiyor ki bu kuraklıktan etkilenmeyelim. Bu nedenle arazilerimizi suyla buluşturmamız gerekiyor."