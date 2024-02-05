Güngörende müzisyenlerin tekme tokat tartışması: Nişanlısının kollarında can verdi

İstanbul Güngören'de nişanlısıyla birlikte bir restorana giden müzisyen Umut Emre Aytekin ile iki kişi arasında nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. İki kişinin tekme tokat saldırdığı Aytekin, başına aldığı darbelerle ağır yaralandı. Müzisyen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Güngörende müzisyenlerin tekme tokat tartışması: Nişanlısının kollarında can verdi - 1

Güngören'de bir müzisyen saldırıya uğradı.

Olay, dün sabah saatlerinde Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Müzisyen Umut Emre Aytekin (36), kahve içmek için nişanlısı Maria Zeppin ile birlikte Güngören'de bulunan bir fast food zincirinin şubesine gitti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Güngörende müzisyenlerin tekme tokat tartışması: Nişanlısının kollarında can verdi - 2

Kafede oturdukları sırada Aytekin ile yan masalarında oturan Ceyhun T.(22) ve Hayrettin Ö.(23) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Güngörende müzisyenlerin tekme tokat tartışması: Nişanlısının kollarında can verdi - 3

Aytekin, kahve almak için kasaya doğru yöneldiği sırada iki kişinin saldırısına uğradı. Ceyhun T. ve Hayrettin Ö.'nün tekme ve yumruklu saldırısıyla yere yığılan Aytekin'i kurtarmak için nişanlısı Zeppin araya girdi.

Güngörende müzisyenlerin tekme tokat tartışması: Nişanlısının kollarında can verdi - 4

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Aytekin, ambulansla Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güngörende müzisyenlerin tekme tokat tartışması: Nişanlısının kollarında can verdi - 5

Aytekin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Güngörende müzisyenlerin tekme tokat tartışması: Nişanlısının kollarında can verdi - 6

Adli Tıp Kurumu önünde Aytekin'in cenazesini bekleyen annesi göz yaşlarını tutamadı.

Güngörende müzisyenlerin tekme tokat tartışması: Nişanlısının kollarında can verdi - 7

SALDIRGANLAR DA MÜZİSYEN

Müzisyen oldukları öğrenilen Ceyhun T. ve Hayrettin Ö., Aytekin'in yere düşmesinin ardından olay yerinden ayrıldı.

Saldırganların bir süre sonra tekrar olay yerine gelerek yerde yatan Aytekin'in başında bekledikleri görüldü.

Güngörende müzisyenlerin tekme tokat tartışması: Nişanlısının kollarında can verdi - 8

"NİŞANLISIYLA EVLENECEKTİ, PARA BİRİKTİRİYORDU"

Umut Emre Aytekin'in arkadaşı Eren Tunçer, "Hiç kimseyle bir problem yaşamazdı. Müzisyenlikle geçiniyordu, tek işi de oydu zaten. Severek yapıyordu işini. Senelerdir müzik işiyle uğraşıyordu." dedi.

Güngörende müzisyenlerin tekme tokat tartışması: Nişanlısının kollarında can verdi - 9

Arkadaşının askerden yeni geldiğini belirterek "Nişanlısıyla evlenecekti, onun için para biriktiriyordu. İşten çıktıktan sonra evine yakın olan bir kafeye nişanlısıyla beraber kahve içmeye gitmiş. Orada bir tartışma yaşanmış galiba. Tartışmayı çok büyütmemiş galiba ki kahve almaya gitmiş. Kahvesini alırken arkasından gelip yumruk atmışlar." diye konuştu.

Güngörende müzisyenlerin tekme tokat tartışması: Nişanlısının kollarında can verdi - 10
Güngörende müzisyenlerin tekme tokat tartışması: Nişanlısının kollarında can verdi - 11
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