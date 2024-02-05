Güngörende müzisyenlerin tekme tokat tartışması: Nişanlısının kollarında can verdi

Arkadaşının askerden yeni geldiğini belirterek "Nişanlısıyla evlenecekti, onun için para biriktiriyordu. İşten çıktıktan sonra evine yakın olan bir kafeye nişanlısıyla beraber kahve içmeye gitmiş. Orada bir tartışma yaşanmış galiba. Tartışmayı çok büyütmemiş galiba ki kahve almaya gitmiş. Kahvesini alırken arkasından gelip yumruk atmışlar." diye konuştu.