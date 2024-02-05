Güngörende müzisyenlerin tekme tokat tartışması: Nişanlısının kollarında can verdi
İstanbul Güngören'de nişanlısıyla birlikte bir restorana giden müzisyen Umut Emre Aytekin ile iki kişi arasında nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. İki kişinin tekme tokat saldırdığı Aytekin, başına aldığı darbelerle ağır yaralandı. Müzisyen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Güngören'de bir müzisyen saldırıya uğradı.
Olay, dün sabah saatlerinde Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Müzisyen Umut Emre Aytekin (36), kahve içmek için nişanlısı Maria Zeppin ile birlikte Güngören'de bulunan bir fast food zincirinin şubesine gitti.