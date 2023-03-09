Hac kesin kayıt takvimi 2023: Hac kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?

Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 391 bin 671 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapılan kura çekimine, deprem nedeniyle hacı adayları davet edilemedi. Hac kura sonuçları e Devlet üzerinden ilan edildi. Kura sonucunda ismi çıkan vatandaşlar, kesin kayıt tarihini araştırıyor.
Kurada adı çıkanlar, 13-24 Mart tarihleri arasında kesin kayıt yaptırabilecek.
Kayıtlarını e-devlet sistemi üzerinden kendileri yapabileceği gibi, Başkanlıkla gitmek isteyenler il müftülükleri, acentalarla gitmek isteyenler ise Başkanlıkla sözleşme imzalayan acentalardan kayıtlarını yaptırabilecekler.
Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 30 Mart-7 Nisan tarihleri arasında illere dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.
Hac çıkışları 30 Mayıs-24 Haziran tarihleri arasında olurken, dönüşler ise 3-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.