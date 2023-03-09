Hac kesin kayıt takvimi 2023: Hac kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?

Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 391 bin 671 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapılan kura çekimine, deprem nedeniyle hacı adayları davet edilemedi. Hac kura sonuçları e Devlet üzerinden ilan edildi. Kura sonucunda ismi çıkan vatandaşlar, kesin kayıt tarihini araştırıyor.