Hac kesin kayıt takvimi 2023: Hac kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 hac kura sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, hacı adayları kura sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor. Kura sonuçları ardından gözler kayıt takvimine çevrildi. Peki, Hac kayıtları ne zaman, hangi tarihler arasında yapılacak? İşte hac kesin kayıt takvimi...

Hac kesin kayıt takvimi 2023: Hac kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? - 1

Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 391 bin 671 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapılan kura çekimine, deprem nedeniyle hacı adayları davet edilemedi. Hac kura sonuçları e Devlet üzerinden ilan edildi. Kura sonucunda ismi çıkan vatandaşlar, kesin kayıt tarihini araştırıyor.

Hac kesin kayıt takvimi 2023: Hac kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? - 2

KESİN KAYITLAR NE ZAMAN?

Kurada adı çıkanlar, 13-24 Mart tarihleri arasında kesin kayıt yaptırabilecek.

Kayıtlarını e-devlet sistemi üzerinden kendileri yapabileceği gibi, Başkanlıkla gitmek isteyenler il müftülükleri, acentalarla gitmek isteyenler ise Başkanlıkla sözleşme imzalayan acentalardan kayıtlarını yaptırabilecekler.

Hac kesin kayıt takvimi 2023: Hac kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? - 3

Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 30 Mart-7 Nisan tarihleri arasında illere dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

Hac kesin kayıt takvimi 2023: Hac kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? - 4

HAC ÇIKIŞLARI NE ZAMAN?

Hac çıkışları 30 Mayıs-24 Haziran tarihleri arasında olurken, dönüşler ise 3-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.​

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