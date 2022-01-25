TEM ve D-100 Karayolu'nu birbirine bağlayan Hadımköy Caddesi'nde yüzlerce araç yolda mahsur kaldı. Dün geceyi iş yelerinde geçiren işçiler yaklaşık 3 saatlik yolu yürüyerek metrobüse ulaşmaya çalıştı. İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı yolların kapanmasına neden oldu. Kar nedeniyle otomobillerini terk edemeyen sürücüler araçlarının içinde geceyi geçirdi. Yolların kapanmasından dolayı evlerine gidemeyen işçiler de geceyi fabrikalarda geçirmek zorunda kaldı. Günün ilk ışıkları ile yola çıkan işçiler 3 saatlik yolu yürüyerek metrobüse ulaşmaya çalışıyor. Geceyi fabrikada geçirdiklerini belirten işçilerden Ali Can Mert, "Hadımköy gişelerden yürüyoruz. 3 saattir yoldayız daha yeni buraya gelebildik. Dün geceyi fabrikada geçirdik. Saat 07.00'dan sonra kar yağışı olacağı söylendi. Biz de fabrikada yatmak yerine evimize gitmek için metrobüse yürüyoruz. 3 saattir yoldayız çok kötü durumdayız" diye konuştu. Yolda mahsur kalanlar ise 20 saattir mahsur kaldıklarını belirtiyor. Öte yandan Hadımköy Caddesi'ndeki beyaz esaret havadan da görüntüledi.