Haftanın filmleri (16 Şubat 2024) Bu hafta hangi filmler vizyona girdi?

DÖRT KIZ KARDEŞ

Haftanın bir diğer belgesel filmi Kaouther Ben Hania'nın yönettiği Almanya, Fransa ve Tunus ortak yapımı "Dört Kız Kardeş" olacak.



Olfa Hamrouni, Eya Chikhaoui, Tayssir Chikhaoui ve Nour Karoui'nin oynadığı filmde, Olfa'nın filme adını veren dört kızından en büyük iki kızı evi terk edince ailenin yaşadığı acıyı hafifletmesi için yönetmen Kaouther Ben Hania'nın önerisiyle, iki oyuncu kayıp kızların rolünü üstleniyor. Olfa'nın geride kalan iki küçük kızı da kendilerini canlandırıyor.