Haftanın filmleri (16 Şubat 2024) Bu hafta hangi filmler vizyona girdi?
Sinema salonlarında bu hafta beşi yerli, 8 film izleyiciyle buluşacak.
BOB MARLEY: ONE LOVE
Reinaldo Marcus Green'in sinema perdesine taşıdığı belgesel film "Bob Marley: One Love", sevgi ve birlik mesajıyla nesillere ilham veren bir ikon olan Bob Marley'nin hayatını ve müziğini konu alıyor.
Kingsley Ben-Adir'in ünlü müzisyen Bob Marley'e hayat verdiği filmde, James Norton, Lashana Lynch, Michael Gandolfini, Micheal Ward ve Anthony Welsh kamera karşısına geçti.