Haftanın filmleri (23 Şubat 2024)

SENDEN BAŞKA

Haftanın romantik komedi filmi Senden Başka (Anyone But You), birbirlerinden nefret etmelerine rağmen çıkarları için sevgiliymiş gibi davranan bir çiftin hikayesini konu ediniyor. Bea ve Ben'nın ilk buluşmaları mükemmel geçer. Ancak sonrasında işler aynı şekilde ilerlemez. Birlikte geçirdikleri muhteşem ilk günün ardından adeta birbirlerinden buz gibi soğurlar. Onlar birbirlerinden hoşlanmasalar da bir anda kendilerini Avustralya’da bir düğünde bulurlar. Çıkarları gereği sevgili gibi davranan Bea ve Ben, bu süreçte kendilerini türlü komik olayların içerisinde bulur.