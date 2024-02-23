Haftanın filmleri (23 Şubat 2024)

İLGİ ALANI

Senaristliğini ve yönetmenliğini Jonathan Glazer’in üstlendiği İlgi Alanı (The Zone of Interest), Auschwitz kampının yanında aileleri için ideal bir yaşam kurmaya çalışan kampın komutanı ve eşinin hikayesini konu ediniyor. Auschwitz’in komutanı Rudolf Höss ve eşi Hedwig, aileleri için en ideal hayatı inşa etmek ister. Bu amaçla kampın bitişiğindeki bir evi, kendileri için mükemmel bir hale getirirler ve çocukları ve hizmetkarlarıyla rüya gibi bir hayat yaşarlar. Ancak onların ölüm kampının duvarlarına bakan evleri, tren rayları ile gaz odalarının arasındadır.