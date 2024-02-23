Haftanın filmleri (23 Şubat 2024)

Bu hafta 6 film vizyona giriyor. Taner Ölmez'in başrolünde yer aldığı Hayatla Barış filmi ile Şahan Gökbakar’ın yeni komedi filmi Erdal ile Ece haftanın dikkat çeken yapımlarından...

Haftanın filmleri (23 Şubat 2024) - 1

SENDEN BAŞKA

Haftanın romantik komedi filmi Senden Başka (Anyone But You), birbirlerinden nefret etmelerine rağmen çıkarları için sevgiliymiş gibi davranan bir çiftin hikayesini konu ediniyor. Bea ve Ben'nın ilk buluşmaları mükemmel geçer. Ancak sonrasında işler aynı şekilde ilerlemez. Birlikte geçirdikleri muhteşem ilk günün ardından adeta birbirlerinden buz gibi soğurlar. Onlar birbirlerinden hoşlanmasalar da bir anda kendilerini Avustralya’da bir düğünde bulurlar. Çıkarları gereği sevgili gibi davranan Bea ve Ben, bu süreçte kendilerini türlü komik olayların içerisinde bulur.

TÜRKİYE HABERLERİ

Haftanın filmleri (23 Şubat 2024) - 2

RİTÜEL

Senaristliğini ve yönetmenliğini Christopher Smith’in üstlendiği Ritüel (Consecration), kardeşinin şüpheli ölümünün ardındaki gerçekleri öğrenmeye çalışan genç bir kadının hikayesini konu ediniyor. Genç bir kadın olan Grace’in hayatı, rahip olan erkek kardeşinin intihar ettiği haberini almasıyla altüst olur. Grace, kardeşinin şüpheli ölümünün ardında gerçekte ne olduğunu öğrenmek ister ve bu amaçla İskoçya'daki Mount Savior Manastırı'na gider. Bu süreçte kendi geçmişiyle ilgili rahatsız edici bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalan Grace, araştırmasını ilerlettikçe bir cinayet ve yaşanan gizemli olayları keşfeder.

Haftanın filmleri (23 Şubat 2024) - 3

ERDAL İLE ECE

Şahan Gökbakar’ın yeni komedi filmi Erdal ile Ece, ilişkilerinde acı tatlı çatışmalar yaşayan ve bu nedenle kendilerini türlü komik durumların içerisinde bulan evli bir çiftin hikayesini konu ediniyor. Uzun yıllardır evli olan Erdal ile Ece'nin yaşadığı acı tatlı çatışmalar, onları birbirinden komik olayların içine sürekler. Filmde her ilişkide karşılaşılan acı tatlı tartışmalar, birbirini seven bir çiftin gözünden anlatılıyor.

Haftanın filmleri (23 Şubat 2024) - 4

HAYATLA BARIŞ

Ekin Pandır yönetmenliğinde vizyona girecek Hayatla Barış, küçükken geçirdiği kaza nedeniyle engelle olmasına rağmen bu durumun hayatını engellemesine izin vermeyen Barış Telli’nin hayatına odaklanıyor. Geçirdiği kaza sonucu sağ bacağını kaybeden Barış Telli, yıllar içinden tenisten atletizme, sporun birçok alanında Türkiye rekoru kırdı. Ampute Futbol Milli Takımı’nda sayısız şampiyonluklar, gol krallıkları kazanan Barış Telli, zamanla “Ampute Messi” olarak anılmaya başladı.

Haftanın filmleri (23 Şubat 2024) - 5

OYUNCAKLAR FİRARDA

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Oyuncaklar Firarda (The Inseparables), gizemli bir şekilde kaybolan oyuncakları ararken kendilerini büyük bir maceranın içerisinde bulan kukla ve oyuncak köpeğin hikayesini konu ediniyor. Central Park’ta yeni macera arayışlarına giren Don'un hayatı rap söyleyen oyuncak köpek DJ Doggy Dog ile yolunun kesişmesiyle bambaşka bir hal alır. Çok geçmeden Don ve Doggy Dog, birlikte New York sokaklarında inanılmaz bir maceraya atılır. Don ve Doggy Dog, bilikte hareket edip gizemli bir şekilde ortadan kaybolan oyuncakları bulmayı başarabilecek midir?

Haftanın filmleri (23 Şubat 2024) - 6

İLGİ ALANI

Senaristliğini ve yönetmenliğini Jonathan Glazer’in üstlendiği İlgi Alanı (The Zone of Interest), Auschwitz kampının yanında aileleri için ideal bir yaşam kurmaya çalışan kampın komutanı ve eşinin hikayesini konu ediniyor. Auschwitz’in komutanı Rudolf Höss ve eşi Hedwig, aileleri için en ideal hayatı inşa etmek ister. Bu amaçla kampın bitişiğindeki bir evi, kendileri için mükemmel bir hale getirirler ve çocukları ve hizmetkarlarıyla rüya gibi bir hayat yaşarlar. Ancak onların ölüm kampının duvarlarına bakan evleri, tren rayları ile gaz odalarının arasındadır.

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