HAK-İŞ Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı

"1 Mayıs 2024’te de bir grup sembolik arkadaşımızla buradayız ve bu anmayı gerçekleştireceğiz. HAK-İŞ bundan sonra da 1 Mayıs birlik mücadele ve dayanışma gününde yaşadığımız sorunları yüksek sesle konuşmak, bu sorunlara karşı çözümlerimizi ortaya koymak ve olup bitenlerin gerektiğinde hesabını sormak üzere 1 Mayıslarda meydanlarda olmaya devam edeceğiz." diye konuşan Arslan, şöyle devam etti:

"Bugün de burada önce anmamızı yapacağız. Karanfillerimizi bırakıp sonra anıt önünde çelengimizi koyup kısa bir konuşmayla Kocaeli'deki miting alanımıza hareket edeceğiz. Ben bugünü birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak tekrar hatırlatıyorum. Emekçilerin birlik mücadele dayanışmasının sağlanması konusunda konfederasyonumuzun üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz. Katillerin bulunması, yargı önünde hesap vermesi sağlanana kadar bu ısrarımızı devam ettireceğiz."