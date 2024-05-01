HAK-İŞ Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı
Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kazancı Yokuşu'ndaki anıta karanfil bıraktı. Arslan, “HAK-İŞ olarak her yıl bu meydanda, bu yokuşta, 1 Mayıs'ta kaybettiğimiz kardeşlerimizi anmak, onlara yapılanların hesabının sorulmasını bir kez daha hatırlatmak üzere buraya geliyoruz. Katillerin bulunması, yargı önünde hesap vermesi sağlanana kadar bu ısrarımızı devam ettireceğiz.” dedi.
Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 1 Mayıs 1977’de hayatını kaybedenleri anmak için saat 08.30’da Kazancı Yokuşu’na geldi.