Hakimden düğün magandasına tepki: “Yer çekimi kanunundan haberin var mı?”
Bursa’da yorgun mermi ile yaşamını yitiren Zekiye Demiralay’ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan muhtar Ali Özkan hakim karşısına çıktı. Yeğeninin düğününde bir anlık heyecanla, havaya ateş açtığını söyleyen Özkan’a hakim tepki gösterdi. “Senin havaya sıktığın mermi uzaya gitmiyor.” diyen hakim, “Yer çekimi kanunundan haberin var mı?” diye sordu.
Bursa’da Zekiye Demiralay’ın yorgun mermiyle yaşamını yitirmesine ilişkin açılan davada ilk duruşma görüldü.
Olay, 22 Nisan’da Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde meydana geldi. Zekiye Demiralay, 8 yaşındaki kızı ile yaya olarak bayram ziyaretinden evine dönerken bir anda yere yığıldı.
Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Demiralay’ın omzuna mermi isabet ettiği ve iç organlarına zarar verdiği tespit edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Demiralay, olaydan 11 gün sonra, 3 Mayıs’ta yaşam mücadelesini kaybetti.