Hakimden düğün magandasına tepki: “Yer çekimi kanunundan haberin var mı?”

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlanılan Özkan, ilk duruşmadaki ifadesinde, “Düğün için İstanbul’dan Bursa’ya geldim. Gelin evinin yanında, horon oynayanların sağ tarafında kalacak şekilde pozisyon alarak, havaya doğru tabancamla, o anın heyecanına kapılarak, birkaç el ateş ettim. Birisine zarar vermemek adına etrafıma da bakmıştım. Birini öldürebilirim düşüncesiyle, silahı yere doğru tutup değil; havaya ateş ettim. Bunun sonucunda bir kişinin ölmesine sebep olabileceğim aklıma gelmezdi. Çok pişmanım. Vicdan azabı çekiyorum.” dedi.