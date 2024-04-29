Hakkari’de deprem hazırlıkları hız kazandı: AFAD bölgeye konteyner ve çadır gönderdi

Hakkari Valisi Ali Çelik, olası deprem için yapılan hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Türkiye’nin deprem kuşağında yer aldığına dikkat çeken Vali Çelik, “İçişleri Bakanlığımızın önderliğinde AFAD koordinasyonunda, Hakkari'de olası bir depremde yapılacak konulara ilişkin bir çalışma yürütüyoruz. Sayın bakanımızın talimatları ile AFAD bu işi koordine ediyor. Bunun iki temel aşaması var. Birinci aşaması, olası bir deprem meydana geldikten sonraki anlık olarak arama kurtarma faaliyetlerinin yoğun ve hızlı bir şekilde ilimizin coğrafi konumu da göz önünde bulundurarak, yereldeki imkan ve kabiliyetleri geliştirmek. Bunun için de şu ana kadar 56 ekibin oluşturması planlandı. Bunlar, jandarma, polis ve öğretmenlerden oluşuyor. AFAD koordinesindeki eğitimlerimiz devam ediyor. 350 jandarma, 300 polisimizin eğitimi tamamlandı.” diye konuştu.