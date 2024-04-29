Hakkari’de deprem hazırlıkları hız kazandı: AFAD bölgeye konteyner ve çadır gönderdi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) olası Hakkari depremi için hazırlıklara başladı. Bu kapsamda Hakkari kent merkezi ve Yüksekova ilçesine biner adet, Şemdinli’ye ise 500 adet konteyner gönderilecek. Şemdinli ilçesine ulaşan 200 konteyner belirlenen noktalara yerleştirildi. Hakkari Valisi Ali Çelik, yer bilimcilerin bölgeyi sık sık uyardığına dikkat çekerek, “Olası deprem için polis ve jandarmadan oluşan 650 güvenlik görevlisine de deprem eğitimi verildi.” dedi.
Yer bilimcilerin olası bir deprem için uyardığı Hakkari’de deprem hazırlıkları hız kazandı.Binalardaki dayanım incelemelerinde Hakkari ve Yüksekova’da bazı kamu ve okul binaları boşaltılırken, AFAD da olası deprem için kent genelinde hazırlıklara başladı.