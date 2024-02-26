Hakkari'de kuvvetli rüzgar: Çatılar uçtu, direkler devrildi
Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu Hakkari'de ahırların çatıları uçtu, elektrik direkleri devrildi.
Derecik ilçesi Balkaya Mahallesi Akdemir köyünde, kuvvetli rüzgar etkili oldu.
Derecik ilçesi Balkaya Mahallesi Akdemir köyünde, kuvvetli rüzgar etkili oldu.
Yusuf ve Birin Şimşek kardeşlere ait 3 ahırın çatıları uçtu, duvarları kısmen yıkıldı.
Ahırdaki hayvanlar son anda kurtarılırken, köydeki bazı elektrik direkleri de devrildi.
Köylüler, yetkililerden destek istedi.