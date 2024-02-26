Hakkari'de kuvvetli rüzgar: Çatılar uçtu, direkler devrildi

Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu Hakkari'de ahırların çatıları uçtu, elektrik direkleri devrildi.

Hakkari'de kuvvetli rüzgar: Çatılar uçtu, direkler devrildi - 1

Derecik ilçesi Balkaya Mahallesi Akdemir köyünde, kuvvetli rüzgar etkili oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hakkari'de kuvvetli rüzgar: Çatılar uçtu, direkler devrildi - 2

Yusuf ve Birin Şimşek kardeşlere ait 3 ahırın çatıları uçtu, duvarları kısmen yıkıldı.

Hakkari'de kuvvetli rüzgar: Çatılar uçtu, direkler devrildi - 3

Ahırdaki hayvanlar son anda kurtarılırken, köydeki bazı elektrik direkleri de devrildi.

Hakkari'de kuvvetli rüzgar: Çatılar uçtu, direkler devrildi - 4

Köylüler, yetkililerden destek istedi.

Hakkari'de kuvvetli rüzgar: Çatılar uçtu, direkler devrildi - 5
Hakkari'de kuvvetli rüzgar: Çatılar uçtu, direkler devrildi - 6
Hakkari'de kuvvetli rüzgar: Çatılar uçtu, direkler devrildi - 7
Hakkari'de kuvvetli rüzgar: Çatılar uçtu, direkler devrildi - 8
Hakkari'de kuvvetli rüzgar: Çatılar uçtu, direkler devrildi - 9
Hakkari'de kuvvetli rüzgar: Çatılar uçtu, direkler devrildi - 10
Hakkari'de kuvvetli rüzgar: Çatılar uçtu, direkler devrildi - 11
Hakkari'de kuvvetli rüzgar: Çatılar uçtu, direkler devrildi - 12
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